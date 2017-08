Groene dromen: Van een bacterie die licht geeft tot plastic van algen

Maar voordat het zover is moet de intensiteit van het licht nog verder ontwikkeld worden, zegt Rey. "Nu zijn we zover dat het licht drie dagen autonoom kan branden, daar kan dus nog veel verbeterd worden." De geldprijs van de Green Challenge kan haar daarbij helpen, hoopt Rey. "Dan kunnen we straks echt gaan produceren en kan Parijs verlicht gaan worden met geheel biologisch licht."

Rey wil graag 'opschalen' en waar kan dat beter dan in de straten van Parijs, de stad van het licht? "In 2013 testten we ons licht in winkelruiten, maar nu willen we ons gaan richten op hotels en gebouwen van grote bedrijven."

Omdat licht dat geproduceerd wordt door levende wezens veel minder intens is, voorkom je dit soort problemen, denkt Rey. "Bovendien zijn de bacteriën die we gebruiken oneindig. Je kan er zoveel van produceren als je wilt." En als de lichtintensiteit afneemt, kunnen de bacteriën worden hergebruikt voor bijvoorbeeld biobrandstoffen en bioplastics.

En dan is er nog de lichtvervuiling van steden, wegen en bedrijven waar continu licht brandt, vervolgt Ray. Dit leidt tot problemen bij mensen en dieren. Zo raken vogels gedesoriënteerd en krijgen mensen last van slaapproblemen.

Met Glowee hoopt de Française onze huidige manier van verlichten radicaal te veranderen. "Wereldwijd gebruiken we zo'n 15 procent van onze elektriciteit voor belichting, dat veroorzaakt 5 procent van onze totale CO2-uitstoot." Bovendien zijn onze lampen gemaakt van grondstoffen die zeldzaam zijn of moeilijk te winnen, zegt Ray. "Denk bijvoorbeeld aan de metalen terbium en europium die gebruikt worden voor de productie van ledlampen."

In het laboratorium liet de jonge industrieel ontwerpster zich inspireren door bacteriën in inktvis die het vermogen hebben om te gloeien, hetzelfde fenomeen dat zich voordoet bij vuurvliegjes, ofwel: bioluminescentie. Rey ontwikkelde een lichtgevende substantie door de bacteriën met het vermogen tot bioluminescentie in te brengen bij doodgewone bacteriën. Met als resultaat een prachtig, bijna magisch licht, ontdekte Rey. "Het is een heel raar licht, hypnotiserend, je moet ernaar blijven kijken", vertelt ze.

Stel je eens voor: Parijs bij nacht, belicht door een substantie van levende bacteriën. Het is de droom van de Franse Sandra Rey, oprichter en eigenaar van start-up Glowee. Tijdens haar studie kreeg de 27-jarige industrieel ontwerpster een ingeving terwijl ze visjes bestudeerde die van nature licht produceren: wat als deze visjes een alternatief kunnen bieden voor elektrisch licht waarvoor we fossiele brandstoffen verslinden? Dat zou ons een hoop geld en milieuproblemen schelen, dacht Rey.

2 Verre rit op zonne-energie

De mens reist heel wat af: jaarlijks leggen we met z'n allen zo'n 9,5 biljoen kilometer af waarvoor we grondstoffen gebruiken die schaars zijn. Dat is dezelfde afstand die licht aflegt in de periode van een jaar. Wat als we dezelfde afstand nu eens zouden kunnen afleggen door alleen maar gebruik te maken van natuurlijke energie, dacht Lex Hoefsloot (26) van het Eindhovense solarteam dat jaarlijks deelneemt aan de World Solar Challenge in Australië. Als oplossing ontwikkelde het team de Lightyear One: een auto die volledig op zonne-energie rijdt.

De tekst loopt door onder afbeelding

De Lightyear One: een auto die volledig op zonne-energie rijdt. © rv

Het dak van de Lightyear One bestaat voornamelijk uit zonnepanelen, maar de auto kan ook gewoon worden opgeladen via een laadstekker. Met de accu van het voertuig moet het mogelijk zijn om 400 tot 800 kilometer af te leggen. Dat is een ruime marge, maar toch: het zijn indrukwekkende cijfers. Volgens het Solarteam zou er in Nederland genoeg zonlicht zijn om met het voertuig 10.000 kilometer per jaar enkel en alleen op zonne-energie af te leggen.

De Lightyear One is nog niet gebouwd, maar volgend jaar komt de eerste echte auto op de markt. Bestellen van het voertuig is al wel mogelijk.