Groen weigert het licht uit te doen bij WakaWaka

Hij praat met meel in de mond, excuseert zich daar meteen voor. Maar duurzaam ondernemer Maurtis Groen, in 2015 nog de nummer 1 van Duurzame 100 van Trouw, is druk bezig met een doorstart van WakaWaka. “Dat is nu het allerbelangrijkst.” Ja, hij is optimistisch over de kans van welslagen. “Zolang de zon schijnt, zie ik mogelijkheden.”

Lees verder na de advertentie

Ik heb mijn hele hebben en houwen in dit bedrijf zitten Maurits Groen, oprichter WakaWaka

Want zon, daar draait het allemaal om bij WakaWaka, vooral bekend van de gele ledlampjes op zonne-energie. Het bedrijf is deze week failliet verklaard. Een harde klap voor Groen, die in 2012 WakaWaka begon, naar zijn zeggen dagelijks 10 à 12 uur besteedt aan het bedrijf maar ook financieel nu ‘zwaar aan de beurt’ is. “Ik heb mijn hele hebben en houwen in dit bedrijf zitten.” Jarenlang leek succes een synoniem voor WakaWaka. “Vorig jaar groeide de omzet 40 procent. Onze producten zijn verkrijgbaar in steeds meer winkels, we gingen van 150 naar 750 winkels wereldwijd. En in meer dan zestig landen namen we deel aan projecten.” Want wie een WakaWaka koopt, maakt zonne-energie ook toegankelijk voor mensen in arme landen of oorlogs- of rampgebieden. Een lampje kopen, is ook een lampje geven. “1,5 miljoen mensen hebben we zo geholpen.”

Bergafwaarts Maar die groei eiste veel kapitaal – voor de productie van de lampjes, voor de financiering van de voorraad, voor de ontwikkeling van nieuwe producten en een goede klantenservice. Daarvoor leunde WakaWaka vooral op crowdfunding, maar dit jaar is gekozen voor NPEX, een platform dat bemiddelt tussen geldschieters en MKB-bedrijven die aandelen of obligaties willen uitgeven. “NPEX wilde dat doen: er was een vaste groep van zo’n 6000 mensen die belangstelling had voor onze missie.” En aanvankelijk ging het goed, zegt Groen. “We hadden al snel een paar ton op de teller.” De hoop was minstens 2 miljoen euro binnen te halen. “Maar toen kwam er een interventie van een derde partij en wilde NPEX niet met ons verder. Zo is bijvoorbeeld een presentatie afgelast.” Wie was die derde partij? Een schuldeiser wellicht? Een aandeelhouder of concurrent? “Nee, daar zeg ik niets over. Ook uit juridische overwegingen.” Het is nu aan de curator om helderheid hierover te geven. En toen werd het opeens penibel, zegt Groen. “Zo staan er in China nieuwe producten klaar, die moesten betaald worden. En we konden ook niet alles meer leveren. Dat gaat dan fout lopen.” Uiteindelijk heeft Groen zelf faillissement aangevraagd. Hoe groot de schulden zijn is nu aan de curator. NPEX is onbereikbaar voor commentaar.

Lees ook: Zonnelampje goed voor eerste plaats Duurzame 100 Maurits Groen is de nieuwe nummer één van de Duurzame 100 van Trouw van 2015. Met zijn lampjes verbindt Groen de duurzaamheid met noodhulp. Toen Groen de eerst plek bemachtigde waren er al zo'n 200.000 lampjes verspreid onder vluchtelingen in Irak, Syrië en Soedan.