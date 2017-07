Greenpeace sluit een deal met de grootste producent voor een duurzamer blikje tonijn

Eerdere afspraken zijn niet nagekomen, en boetes worden er niet uitgedeeld. Toch is Greenpeace blij met de overeenkomst met Thai Union, de grootste producent van ingeblikte tonijn. Dat bedrijf belooft overbevissing tegen te gaan en de arbeidsomstandigheden van de vissers te verbeteren.

“Wij zijn hier blij mee, absoluut”, zegt Tom Grijsen, woordvoerder van Greenpeace Nederland. “We zijn er nog niet, maar dit is een grote stap voorwaarts.” Ook Whitney Small, woordvoerster van Thai Union, is tevreden over het akkoord met Greenpeace. Zowel de milieuclub als de multinational hoopt dat deze deal concurrerende visbedrijven aanzet tot een duurzamer vangst van de schaars geworden tonijn.

Onafhankelijke internationale waarnemers gaan toezien of de afspraken worden nageleefd. In 2018 komen deze deskundigen van gespecialiseerde onderzoeksbureau’s met een tussenrapportage, in 2020 moeten alle maatregelen zijn doorgevoerd.

Bij lange na niet gehaald

In Nederland heeft Greenpeace al in 2011 een deal gesloten met John West, een groot merk van Thai Union. In 2016 zouden er voor de Europese markt geen lokvlotten meer worden gebruikt. Dat doel is bij lange na niet gehaald.

Toch gaat Greenpeace ervan uit dat Thai Union dit keer geen holle beloftes doet. Campagneleider Grijsen wijst op de imagoschade voor het bedrijf als het het er weer bij laat zitten. "Deze afspraken worden wereldwijd bekendgemaakt. Als ze de deadline van 2020 niet halen, dan schaadt dat het imago. Daar zijn ze wel gevoelig voor."

Volgens Greenpeace is Thai Union in actie gekomen dankzij de 700.000 mensen die een petitie tegen overbevissing en ‘slavernij op zee’ tekenden. Thai Union ziet dat anders. Volgens de woordvoerster werkte het bedrijf al eerder aan een duurzamer koers. “Dit doe je niet in een handomdraai, daar waren we al veel langer mee bezig. Maar het is geweldig dat zij onze ideeën delen, het is een steun in onze rug.”

Voor de Nederlandse markt wordt vooral de skipjack gebruikt, een tonijnsoort die nog niet wordt bedreigd door overbevissing. Tot nu toe raadde Greenpeace de consument aan tonijn te kopen van Fish Tales. Dat kleinere bedrijf vangt de vis met de hengel, en voorkomt zo bijvangst. Grijsen raadt mensen die op zoek zijn naar een verantwoord blikje tonijn, aan te kijken of er 'pole and line' (met de hengel gevangen) of skipjack op staat. “En sowieso is het verstandig niet te veel vis te eten.”