Greenpeace sleept energiebedrijven voor de rechter om stook van biomassa

Energiebedrijven RWE, Uniper en Engie krijgen vandaag een dagvaarding op hun mat. Greenpeace spant een kort geding tegen hen aan. Niet over steenkolen dit keer, maar over biomassa. Dat zijn houtstukjes die energiebedrijven in kolencentrales meeverbranden. Ook al leeft over de milieu- en gezondheidseffecten discussie, gecertificeerde biomassa is wel officiële ‘groene’ energie.

Greenpeace gelooft niet dat de houtsnippers, per schip geïmporteerd uit Noord-Amerika en de Baltische Staten, werkelijk duurzaam gewonnen zijn. “En zolang dat onduidelijk is eisen wij dat de biomassastook stopt”, zegt Greenpeace-directeur Joris Thijssen. Met die inzet stapt hij vandaag naar de rechtbank Amsterdam.

Opvallend is dat Greenpeace zelf expliciet instemde met de verbranding van biomassa, in het Energieakkoord van 2013.

De afgelopen weken dreigde Greenpeace daar al mee. De steenkoolbedrijven en hun juristen stuurden brieven en rapporten, om de milieuorganisatie te overtuigen van hun verantwoorde werkwijze bij de kap van bomen voor hun biomassakorrels. Ze werken slechts met duurzaam bosbeheer, herhaalden ze.

“Een rookgordijn”, oordeelt Greenpeace-directeur Thijssen. Hem overtuigen de aangeleverde cijfers en keurmerken niet. Ook het feit dat de centrales alleen maar rijkssubsidie – er zijn miljarden beschikbaar – krijgen als ze keurmerken (FSC en PFC) hanteren voor duurzame biomassa overtuigt Greenpeace niet. “Controle op naleving ontbreekt”, zegt Thijssen. De gedaagde energiebedrijven stellen dat zij helemaal volgens alle regels handelen. Een woordvoerder van Uniper noemde de zaak een “storm in een glas water”. Hij suggereerde dat de milieuorganisatie vooral publiciteit wil.

Garanties Opvallend is dat Greenpeace zelf expliciet instemde met de verbranding van biomassa, in het Energieakkoord van 2013. “Klopt”, zegt Thijssen, “maar wel alléén als het hout aantoonbaar van duurzame oorsprong komt.” Over de garanties daarvoor is nog steeds on­enigheid. Als Greenpeace het kort geding wint, erkent Thijssen, zullen de energiebedrijven tijdelijk méér steenkolen verbranden, als gevolg van stilgelegde verbranding van biomassa. “Dat is dan maar zo.” Of ze deals moet sluiten met het bedrijfsleven is voor de milieubeweging een terugkerende vraag. Over het Klimaatakkoord sprak Greenpeace wel mee. Maar toen het tussenresultaat teleurstelde, liepen milieuorganisaties tijdelijk weg van de onderhandelingstafel.

