Greenpeace: Nederland moet de leiding nemen tegen ontbossing

Nog steeds worden miljoenen hectares bos gekapt voor grondstoffen, zoals palmolie, soja en vlees. Dat zegt Greenpeace na onderzoek bij vijftig bedrijven, waaronder Ahold-Delhaize, Unilever FrieslandCampina en Louis Dreyfus, een Nederlands handelsbedrijf in soja en palmolie.

Vandaag houden de producenten van consumentenproducten voor de wereldmarkt, verenigd in het Consumer Good Forum (CGF), in het Canadese Vancouver hun jaarlijkse top. Het bevorderen van duurzame productie is één van de pijlers van deze organisatie. Bijna twintig grote Nederlandse bedrijven, zoals Uppfield (Becel en Blue Band), Rabobank en Superunie (van het supermarktmerk gewoon) zijn lid. Ook het Centraal Bureau Levensmiddelen, de koepel van supermarkten, is aangesloten.

In tien jaar tijd is volgens Greenpeace wereldwijd een oppervlakte zo groot als Spanje verwoest.

De bescherming van bossen staat volgens Greenpeace vandaag niet op de agenda van de wereldtop van het CGF, hoewel de leden tien jaar geleden afspraken dat voor 2020 het kappen van bos voor uitbreiding van landbouwareaal moet zijn gestopt. Dat doel wordt bij lange na niet gehaald, aldus Greenpeace. In de tien jaar sinds de afspraak binnen het CGF is volgens de milieuorganisatie wereldwijd een oppervlakte zo groot als Spanje verwoest. Volgens een conservatieve schatting zou het om vijftig miljoen hectare gekapt bos gaan.

“Er is een decennium verspild met halve maatregelen en gebroken beloften om de bossen wereldwijd te beschermen”, aldus Greenpeace-campagneleider Charlotte van der Tak. “Het voedsel dat deze bedrijven produceren, vernietigt onze beste hoop om verergering van de klimaatcrisis te voorkomen.”

De milieuorganisatie vindt dat Nederland in Europa moet pleiten voor wetgeving voor leveranciers van consumentenproducten. Deze week komen in Utrecht vertegenwoordigers uit zeven landen bijeen om met het bedrijfsleven en grondstof-producerende landen te overleggen over maatregelen tegen de ontbossing. In dit Amsterdam Declaration Partnerschip werken Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen en het VK samen om volledig duurzame productieketens op te zetten, zonder ontbossing.

Palmolie plantage in Maleisië. Grootschalige productie van palmolie wordt door diverse milieuorganisaties scherp bekritiseerd, omdat deze ten koste van oerwoud gaat. Zo wordt bijvoorbeeld op het door Indonesië en Maleisië gedeelde eiland Borneo oerwoud gekapt en afgebrand. Voor een groot deel illegaal. © Hollandse Hoogte / Henk Braam

Greenpeace vindt dat Nederland, op dit moment voorzitter van deze partnerorganisatie, in Europa de leiding moet nemen. In april riepen ministers Sigrid Kaag (buitenlandse handel) en Carola Schouten (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) Eurocommissaris Frans Timmermans op tot ‘ambitieuze maatregelen’ in de EU. Bossen zijn, stellen ze, wereldwijd hard nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Eind 2018 maakte de Europese Commissie zelf al bekend dat er strenger beleid moet komen om ontbossing voor consumentenproducten een halt toe te roepen. Frankrijk, België, het Europese Parlement en tal van milieuorganisaties pleitten toen al voor harde EU-regels, die er al zijn voor de import van hardhout, illegaal gevangen vis en mineralen uit conflict-gebieden. Voor invoer van landbouwproducten is nog niets geregeld.

In een reactie zegt FrieslandCampina: “Wij staan continu in contact met Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en andere partijen over dit onderwerp. We kunnen niet op dit rapport ingaan, omdat we niet weten wat erin staat.” Unilever: “We zijn het erover eens dat producenten van consumentengoederen, leveranciers en overheden meer moeten doen om ontbossing tegen te gaan”.

CGF reageerde niet op vragen.

