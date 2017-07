Greenpeace bezet hoofdkantoor Nuon om kolencentrale Hemweg

De actievoerders hebben ook een spandoek opgehangen met de boodschap: 'Nuoff, sluit die kolencentrale'.

Daarmee bedoelen ze de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam, de enige kolencentrale die Nuon in bezit heeft. Het is een van de vijf resterende kolencentrales in Nederland. Het energiebedrijf heeft eerder al laten weten bereid te zijn de centrale vervroegd te sluiten, in 2020 al, maar niet te willen opdraaien voor de kosten.

Wij willen ook schone lucht in Nederland voor 17 miljoen mensen. Maar waarom zouden 3000 gezinnen daarvoor moeten opdraaien? FNV-bestuurder Cees Bos

Daarvoor wil Nuon worden gecompenseerd door de overheid. Het bedrijf schat dat sluiting over drie jaar 55 miljoen euro kost; tien tot vijftien miljoen euro voor de ontmanteling, de rest voor een goed sociaal plan om de medewerkers om te scholen en aan nieuw werk te helpen. Dat laatste is ook een obstakel voor de FNV. De vakbond peilde in april dit jaar de stemming bij medewerkers van kolencentrales en voelde wel wat voor een staking. "Wij willen ook schone lucht in Nederland voor 17 miljoen mensen. Maar waarom zouden 3000 gezinnen daarvoor moeten opdraaien?" zei bestuurder Cees Bos daar destijds over.

Voor de door Nuon berekende kosten voor het sluiten van de kolencentrale startte energieleverancier Vandebron in april een crowdfunding. Binnen anderhalve week haalden ze meer dan vijf miljoen euro op dankzij bijdragen van ruim 41 duizend particulieren en organisaties als Triodos Bank en Greenpeace.

Eerder bood Vandebron al een miljoen voor de koop van de kolencentrale. Niet om de centrale te slopen, maar om hem een nieuwe functie te geven, bijvoorbeeld als sfeervol evenementengebouw. Dit bod werd echter afgewezen door Nuon.

Een artist impression van de kolencentrale als evenementenlocatie. © Vandebron

Greenpeace stelt met de actie dat Nuon zelf verantwoordelijkheid moet nemen. De milieuorganisatie stelt dat de kolencentrale 'jaarlijks alleen al voor 90 miljoen euro aan gezondheidsschade veroorzaakt' en daarnaast bijdraagt aan klimaatverandering door de hoge CO2-uitstoot. Een woordvoerder van Nuon zegt tegenover het ANP te kijken of er moet worden ingegrepen. "De veiligheid van onze mensen staat voor ons voorop - bij eerdere acties tegen Hemweg hebben we helaas gezien dat onze mensen zijn bedreigd en zelfs aangevallen. Dat kunnen wij niet toestaan." Het energiebedrijf is verbaasd over de actie, gezien de bereidwilligheid van Nuon de kolencentrale vervroegd te sluiten.

Greenpeace stelt dat de acties van de milieubeweging 'vreedzaam en geweldloos' verlopen en dat het niet verantwoordelijk is voor de door Nuon aangehaalde eerdere bedreigingen en aanvallen.

