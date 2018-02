Greenpeace bezet boorplatform Schiermonnikoog

Vier klimmers hebben in hangende tentjes de nacht doorgebracht op het platform, zo'n 20 kilometer uit de kust van Schiermonnikoog. De activisten van Greenpeace willen zolang als nodig is op het boorplatform blijven zitten om proefboringen naar aardgas te verhinderen.

De kustwacht is aanwezig maar grijpt vooralsnog niet in. Wel zijn drie Greenpeace-leden aangehouden die aan wal gingen omdat ze zeeziek waren. Een woordvoerder van de politie zei dat de drie zijn aangehouden omdat ze op een boot zaten die zich te dicht bij het boorplatform ophield. Ze zaten niet op het platform zelf. De actie op het boorplatform gaat gewoon door.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf vorige week toestemming voor proefboringen die vrijdag moeten beginnen en twee tot vier maanden in beslag nemen. Minister Eric Wiebes van economische zaken stelt tegenover persbureau ANP dat bewoners van Schiermonnikoog zich geen zorgen hoeven te maken over de proefboring naar gas ten noorden van het eiland. “Je kunt het nauwelijks zien. Op een heldere dag, als je heel goed kijkt, zie je een stipje.” Greenpeace zegt bang te zijn voor bodemdaling op Schiermonnikoog als gevolg van de boringen, maar ook daar hoeven de bewoners zich volgens Wiebes geen zorgen over te maken. “Er is ook nog geen sprake van winning, dat moeten we allemaal nog maar zien.”

Overvallen

Voor Greenpeace is dit niet voldoende. “Als je ergens een proefboring gaat doen, is de kans groot dat de vergunning doorgaat”, zegt Meike Rijksen van de organisatie. “We moeten gas gewoon in de grond laten en niet op zoek gaan naar nieuwe velden.” Behalve dat vindt Greenpeace ook dat de bewoners van Schiermonnikoog compleet overvallen zijn. “De proefboring is een week van tevoren aangekondigd, wij vinden dat echt geen stijl, zeker niet met alles wat speelt in Groningen.”

Greenpeace heeft voorafgaand aan de actie gebeld met het olieconcern en hen verzocht met de boring te stoppen en met zowel Greenpeace als bewoners van Schiermonnikoog in gesprek te gaan. In gesprek gaan wilde het concern wel, maar de proefboring uitstellen niet. “Dus voelden wij ons gerechtvaardigd om in actie te komen”, aldus Rijksen. Hansa Hydrocarbons heeft inmiddels aangifte gedaan van de actie. Met de proefboring is nog niet begonnen.

Greenpeace is niet de enige die tegen de proefboring is. Ook het gemeentebestuur van het eiland en bewonersvereniging Werkgroep Horizon Schiermonnikoog zijn tegen de boringen omdat in het kwetsbare gebied chemische stoffen worden gebruikt. De Waddenvereniging startte eerder deze week een petitie tegen boringen in de Waddenzee, inmiddels is die meer dan 5500 keer ondertekend.

Een jaar geleden was er nog grote opluchting op het waddeneiland. Toen zag energieconcern Engie nog af van een proefboring naar aardgas, ook al had de rechter toestemming gegeven. Engie noemde de hoge kosten en de lokale weerstand als redenen om toch niet door te gaan met de plannen.