Greenpeace begint campagne tegen Coca Cola vanwege plastic soep

"Coca Cola heeft geen voornemens, geen beleidsdoelen of agenda om de productie van plastic wegwerpflessen te verminderen", aldus Greenpeace. Het bedrijf stelt korte-termijn-winst boven duurzaamheid, aldus een rapport dat vandaag internationaal openbaar wordt gemaakt. Coca Cola probeert volgens Greenpeace op alle mogelijke manieren succesvolle statiegeldsystemen te saboteren en verzuimt de eigen marktpositie te gebruiken om de frisdrankbranche tot volledig recyclebare verpakkingen te brengen.

Lees verder na de advertentie

Coca Cola is verontwaardigd over de beschuldigingen. Een woordvoerder spreekt na raadpleging van het hoofdkantoor in Atlanta de aantijgingen tegen, maar geeft toe: "Vanuit productie en logistiek oogpunt hebben herbruikbare verpakkingen in moderne economieën niet de voorkeur". Het bedrijf ziet weinig in statiegeld, maar zegt zich in te zetten voor het recyclebaar maken van verpakkingen. Zwerfvuil is in de visie van de fabrikant vooral een consumentenprobleem. "Plastic vervuiling moet voorkomen worden door een goed en effectief inzamelsysteem en door gedragsverandering bij consumenten", aldus het bedrijf in een schriftelijke reactie.

Voortouw Greenpeace stelt in het rapport getiteld ‘Coca Cola’s plastic geheim’ dat de frisdrankproducent het voortouw had moeten nemen om de branche te veranderen, door nieuwe leveringsmethoden en herbruikbare producten te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat verpakkingen voor honderd procent hergebruikt worden. "Coca Cola heeft de middelen om deze stroom aan plasticvervuiling tegen te gaan." Volgens Coca Cola is het technisch niet mogelijk om grote hoeveelheden volledig recyclebare flessen te maken In plaats daarvan stak het bedrijf vorig jaar alleen al in Brussel een miljoen euro in een lobby om het Europese milieubeleid op het gebied van verpakkingen onderuit te halen, aldus Greenpeace. Uit een gelekt intern bedrijfsdocument bleek in 2016 dat Coca Cola ‘een permanente Coke-lobby’ voert tegen EU-richtlijnen voor verpakkingsafval. In het document staat dat Coca Cola wil ‘terugvechten’ om te voorkomen dat de Europese doelen voor afvalinzameling en -recycling worden aangescherpt en ook wil het bedrijf voorkomen dat de EU een statiegeldsysteem zal opzetten. Arjanne Hoogstad, woordvoerster van Coca Cola Europa, zegt dat dit interne document ‘niet meer is dan een overzicht van onderwerpen die voor onze onderneming relevant zijn en waarop we onze legitieme belangen in mindere of meerdere mate wensen te behartigen’. Volgens Hoogstad is in dat gelekte document het begrip ‘terugvechten’ (‘fight back’) inmiddels geschrapt. Nu staat er dat Coca Cola zich wil ‘richten’ (‘to address’) op het voorkomen van scherper EU-beleid.