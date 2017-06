Goudsector gaat leven beteren

Ondertekenaars zijn onder andere producenten van elektronica en sieraden, recyclers, de koepels van juweliers en goudsmeden maar ook maatschappelijke organisaties als Unicef en Solidaridad. Minister Ploumen (ontwikkelingssamenwerking) nam het initiatief voor het convenant. Zij spreekt van een belangrijke dag en roept alle bedrijven in de Nederlandse goudsector op zich bij het convenant aan te sluiten. “Er zijn al bedrijven in de Nederlandse goudsector die hun uiterste best doen om van verantwoorde bronnen goud te kopen, maar hier moeten alle bedrijven zich sterk voor maken.”

Mensenrechtenschendingen Bij het winnen van goud komen mensenrechtenschendingen voor. Met name in de kleinschalige mijnbouw ontbreken wet- en regelgeving. Daar werken, aldus Unicef, ook een miljoen kinderen. Door het ontbreken van toezicht zijn ze vaak slachtoffer van seksueel misbruik. Het winnen van goud is bovendien schadelijk voor het milieu en ongezond. Dagelijks worden er tien miljoen mensen in goudmijnen blootgesteld aan kwik. In zwakke staten worden met de goudwinning ook vaak milities en rebellengroepering gefinancierd. De ondertekenaars gaan proberen ook grote bedrijven als Apple en Siemens voor het probleem te interesseren Het convenant, de eerste in de sector, wil daaraan een einde maken. De ondertekenaars moeten met hun leveranciers rond de tafel gaan zitten. Deze moet, onder andere met een certificaat, kunnen aantonen dat het goud op een verantwoorde manier is gewonnen. Dat maakt een einde aan de huidige praktijk waarbij het vaak moeilijk is te achterhalen waar het goud vandaan komt en onder welke omstandigheden het gewonnen is.

Gedragscode Nederland koopt maar weinig goud op de wereldmarkt en heeft daardoor een kleine onderhandelingspositie. Maar de ondertekenaars gaan proberen ook grote bedrijven als Apple en Siemens voor het probleem te interesseren, via internationale netwerken als het Partnership for Responsible Minerals. Daarnaast komt er een gedragscode voor de juweliersbranche. Klanten van juweliers en goudsmeden kunnen dan zien dat goud verantwoord is ingekocht. Ook gaan Solidaridad, Stop Kinderarbeid, Unicef, Fair Trade, telefoonfabrikant Fairphone en Philips een project tegen kinderarbeid in mijnen opstarten in Uganda. De kinderen gaan naar school, de ouders krijgen beter betaald. Het goud dat zij delven, wordt afgenomen door de bedrijven die het convenant ondertekenden. Ook bij de recycling van goud zijn er problemen die het convenant probeert op te lossen. Vooral als dat in arme landen gebeurt, komen chemische stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. Een van de ondertekenaars, Closing the Loop, werkt in Afrika aan een goed inzamelingssysteem voor mobiele telefoons om ook daar het goud verantwoord uit terug te winnen. Tekst loopt door onder afbeelding Arbeiders aan het werk in een goudmijn in Congo © AFP

Gerecycled goud Nederland consumeert jaarlijks twee ton goud, waarbij voor sierraden, elektronica en munten. Het grootste deel van dit goud is geryceld. Jaarlijks komt er wereldwijd zo’n 4300 ton goud op de markt, waarvan 66 procent nieuw goud en 43 procent gerycled goud. In China wordt het meeste goud gewonnen (13%), gevolgd door Australië (8%) en Rusland (8,2%). China en India zijn wereldwijd de grootste consumenten. Volgens Guisseppe van der Helm, die de vergaderingen voorzat ter voorbereiding aan het convenant, worden nu de OESO-richtlijnen in de goudsector geïmplementeerd. Dit moet volgens hem leiden tot verbetering van de mensenrechten en het milieu in de wereldwijde goudketen.

EU gaat fout goud weren Ook de Europese Unie komt in actie tegen mineralen en ertsen die worden gewonnen in conflictgebieden. Vorige maand nam de EU een nieuwe wet aan die import van onder meer goud, tin en wolfraam uit politiek instabiele regio's verbiedt. De EU wijst daarbij naar Centraal en West-Afrika en delen van Azië en Zuid-Amerika. Europese bedrijven mogen alleen mineralen en ertsen invoeren als vaststaat dat er geen dwangarbeid aan te pas is gekomen. De wet gaat januari 2021 in zodat bedrijven de tijd hebben zich aan te passen aan de nieuwe regels.

