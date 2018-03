Gooi broodkorsten en klokhuizen niet weg, serveer ze aan de vogels

Het betrof een grote lijstersoort, met roestbruine vleugels en bovenrug, grijze kruin, nek en onderrug, zwarte staart, gebroken witte buik met vlekjes, een gelige borst en een gele snavel met donkere punt.

Lees verder na de advertentie

Kramsvogels broeden in Noord- en Oost-Europa tot in Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk toe. In de Ardennen en Eifel zijn ze algemeen, en soms broeden er een stuk of wat in (Zuidoost-)Nederland. 's Winters zwerven ze rond en zijn ze talrijk in Nederland. Net als koperwieken komen de meeste kramsvogels uit Scandinavië, om hier de winter door te brengen. De laatste tijd zijn er vast veel Oost-Europese kramsvogels bijgekomen. Ze eten bessen en appels, zaden en wormen.

De meeste kramsvogels komen uit Scandinavië, om hier de winter door te brengen. Ze eten bessen en appels, zaden en wormen.

Aan het eind van de winter zijn de appels en bessen op, op klimopbessen na. Voor zover wormen en larven nog leven, wachten ze in schuilplaatsen op de lente of zitten ze onbereikbaar in de bevroren grond. Zelf vriezen ze niet dood omdat ze suikers bevatten die hun vriespunt verlagen. Die suikers maken hen zoet, heerlijke hapjes voor kramsvogels (en merels, koperwieken, zanglijsters en spreeuwen), maar onbereikbaar.

De kramsvogels zoeken hun heil in tuinen, zeker als daar klokhuizen en ander lekkers te vinden is. Drinkwater is ook een lokkertje. De vogels zijn bereid voor een tuin hun groep te verlaten en verspreiden zich over dorpen en buitenwijken. Daarom kan er één kramsvogel in uw tuin belanden.

Nu de vorst voorbij is, trekken de kramsvogels niet massaal terug naar het noorden of oosten. Ze blijven nog even om aan te sterken. Dat valt in het schraalhanzige maart niet mee. Gooi broodkorsten en klokhuizen dus niet weg, maar serveer ze liever aan de krams- en andere vogels.

Koos Dijksterhuis schrijft dagelijks over de natuur in Nederland. Lees hier zijn eerdere afleveringen .