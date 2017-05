Goedkoop vulstation zet waterstofauto terug op de agenda

Er rijden in Nederland slechts 31 auto’s rond op waterstof. De verklaring daarvoor is eenvoudig: op slechts drie plaatsen kan waterstof getankt worden. De aanleg van zo’n tankstation voor waterstofvoertuigen loopt nu nog flink in de papieren. Het Assense bedrijf Resato bedacht daarop de oplossing en ontwikkelde een relatief goedkoop vulstation voor waterstofauto’s.

Tien minuten. Zo lang moeten automobilisten ongeveer wachten bij het nieuwe mobiele pompstation van Resato. Dan is hun waterstofauto volgetankt met het milieuvriendelijke gas en kan er weer 500 tot 600 kilometer worden gereden, afhankelijk van het type auto. Daarmee staat een automobilist langer stil dan voor een tank benzine of diesel, maar beduidend minder lang dan bij het opladen van de batterijen van een elektrische auto.

Resato-directeur Rob Castien denkt dat het mobiele vulstation een tijdelijke oplossing kan zijn tot Nederland een volledig dekkend tanknetwerk voor waterstof heeft. “De bestaande waterstofpompstations, waarbij iemand wel in drie minuten kan tanken, kosten vanwege de dure techniek zeker 1,5 miljoen euro. Er is niemand die dat bedrag gaat investeren met nagenoeg geen waterstofauto’s op de weg. Onze mobiele Container-unit kost zo’n 350.000 euro, afhankelijk van de opties. Daarmee wordt de drempel voor de aanleg van nieuwe tankstations en dus ook de komst van waterstofauto’s lager.”

Waterstofauto’s hebben een elektromotor. De waterstof wordt in een brandstofcel met zuurstof omgezet in water. De elektriciteit die daarbij opgewekt wordt drijft de motor aan. De enige uitstoot is waterdamp en warmte.

Naast het mobiele pompstation heeft Resato nog een tweede tankunit ontworpen: de ‘Fleetowner unit’ (zie de tekening boven). Dit vulstation kost maar 150.000 euro en is bedacht voor organisaties met een aanzienlijk wagenpark, zegt Castien. “Tanken met de Fleetowner unit duurt een uur. Maar als auto’s stilstaan op een parkeerplaats bij een bedrijf, gemeente of bijvoorbeeld waterschap maakt dat niets uit.”

De vinding van het Assense bedrijf, gespecialiseerd in hogedruk- en waterstraalsnijden, werd onlangs op een beurs in Duitsland gepresenteerd.

De oosterburen nemen waterstof serieus. Ze investeren 350 miljoen euro in de groene brandstof. De ene helft van dat bedrag betaalt de Duitse overheid, de andere wordt opgehoest door een grootschalige samenwerking tussen bedrijven uit de automobiel-, gas- en oliesector. Concreet komen er 400 waterstof-vulplekken, voornamelijk bij bestaande tankstations. Naar verwachting presenteren Mercedes en BMW in 2021 hun eerste waterstofauto’s, die in 2023 door heel Duitsland moeten kunnen rijden en tanken.

Waterstof tegenover elektriciteit

In Nederland is het nog lang niet zover. Maar dit jaar zou weleens het jaar van de waarheid voor waterstof kunnen zijn. Tenminste, dat denkt Shell. In januari van dit jaar zei Shell-ceo Ben van Beurden dat waterstofmotoren een ‘gigantisch potentieel hebben’. Shell denkt dat Nederland in het kielzog van Duitsland een flinke stap kan maken, mits betrokken partijen gezamenlijk optreden. Zelf investeert Shell in Nederland fors in gastechnologie, waaronder waterstof.

In 2035 moeten alle auto’s die in Nederland verkocht worden elektrisch zijn. Dat staat in het energie-akkoord. Daar kan de waterstofauto flink bij helpen, zegt ook professor Ad van Wijk van de TU Delft. “Duurzame energie opgewekt door zon, wind of water wordt steeds goedkoper. Op grote vlaktes in Australië kan elektriciteit uit zonne-energie al voor 2 dollarcent per kilowattuur opgewekt worden, tegen 10 cent hier. Maar daar woont niemand. Zet je die elektriciteit om in waterstof dan kun je die energie overal naartoe halen. Waterstof is prima grootschalig op te slaan en te vervoeren, bijvoorbeeld per schip.”

Volgens Van Wijk heeft de waterstofauto een voordeel ten opzichte van een stekkerauto zoals de Tesla. “Als iedereen in auto’s met batterijen gaat rijden, betekent dat een enorme verzwaring van de elektrische infrastructuur van Nederland. Het laden van die batterijen kost veel meer vermogen dan een normaal huishouden nodig heeft. Het produceren en opslaan van waterstof kan nu al heel schoon en heel goedkoop. Als je het ook nog eenvoudig kunt tanken, dan wordt waterstof een echt interessant alternatief.”