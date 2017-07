Uit ruim veertig projecten zijn er zes genomineerd. Uit drie daarvan wordt vanmiddag met een stemming een winnaar gekozen en uit de andere drie kiest de jury de winnaar. Als lid van die jury mag ik er een feestelijk praatje met plaatjes houden. Toen ik het verzoek kreeg om in de jury plaats te nemen, voelde ik mij gevleid. Maar ook bekroop mij twijfel. Was dit niet weer een manier om mensen de natuur in te lokken? Wedden dat met natuur vooral recreatie werd bedoeld? En wat heb ik als Groninger met Utrecht te maken? Daarbij: van eerdere jury's herinnerde ik mij vooral vergaderen...

Dat er in deze harde wereld nog zoveel mensen bezig zijn met na­tuur­be­scher­ming!

Maar het bleek echt om natuur en de daarin levende schepselen te gaan, niet om marketing voor buitensport. En ik heb wel degelijk iets met Utrecht, waar ik ben geboren en getogen. Daarbij: er was maar één vergadering. Vergaderingen zijn vaak saai, maar ze kúnnen inspirerend zijn. Laat deze nou onder die categorie vallen! De andere juryleden zijn Fiona van 't Hullenaar en Kees Bastmeijer en gedrieën waren wij het verrassend snel eens, al hadden we het liefst alle projecten de hoofdprijs gegeven. Ze zijn het allemaal waard, hoe verschillend ook.

Er waren eenpersoonsprojecten voor één soortgroep, er waren langdurige samenwerkingsverbanden van allerlei groepen met grootschalige ambities en er was van alles daartussen. Dat er in deze harde wereld nog zoveel mensen bezig zijn met natuurbescherming! We werden er blij van. Ook de niet-winnende projecten hebben zich mooi in de provinciale kijker weten te werken en komen wellicht in aanmerking voor een ander potje. Kortom: goed nieuws voor de natuur in Utrecht!

Vanmiddag vieren we dat. Wees welkom!

