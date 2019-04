Goed nieuws voor bezitters van zonnepanelen: de gunstige regeling blijft nog even

Huishoudens en kleine bedrijven kunnen gebruik blijven maken van de gunstige voorwaarden voor zelfgeproduceerde zonnestroom. De bestaande regeling, die nu tot 2023 wordt verlengd, zorgt ervoor dat de terugverdientijd van zonnepanelen nog even gemiddeld zeven jaar blijft.

Het kabinet wilde de steunregeling per 2020 aanpassen en afbouwen. Maar die afspraak uit het regeerakkoord wordt uitgesteld, aldus minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat (VVD). Daardoor kunnen huishoudens die zonnepanelen hebben of aanschaffen hun zelfopgewekte elektriciteit blijven salderen: de stroom die van hun dak afkomt mogen ze direct aftrekken van hun eigen energieverbruik, zonder dat daar een heffing of belasting wordt opgelegd.

Er is nog een reden voor verlening: een nieuwe sub­si­die­re­ge­ling optuigen, bleek ingewikkelder dan voorzien

Blij Duurzame bedrijven en consumentenorganisaties reageren blij op de aankondiging dat salderen langer mogelijk blijft. Zij riepen Wiebes al maanden op de regeling ongemoeid te laten. Dit zou nodig zijn, om de groei van zonnepanelen op Nederlandse daken op gang te houden. Milieuorganisaties waarschuwden dat de verkoop van zonnepanelen zou stilvallen, als het kabinet de mogelijkheid om te salderen te snel zou terugschroeven. Het kabinet geeft gehoor aan de oproep, maar heeft ook een andere reden om de situatie nog even te laten zoals die is, aldus minister Wiebes. Een nieuwe subsidieregeling optuigen, bleek ingewikkelder dan voorzien. Na 2023 gaat het systeem, wat het kabinet betreft, alsnog op de schop. Vanaf dat jaar wordt de subsidie voor zonnepanelen, die steeds rendabeler zijn, geleidelijk verlaagd. In 2031 moeten de fiscale voordelen nul zijn, aldus Wiebes. Zonne-energie kan op termijn volledig zonder subsidie, aldus Wiebes.

