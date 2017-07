Gigantische ijsberg Antartica nu echt afgebroken

Gezien de enorme omvang van de ijsberg, zal het waarschijnlijk twee tot drie jaar duren voordat de ijsmassa is gesmolten. Het is met een lengte van 175 kilometer en een breedte tot op sommige plekken 50 kilometer een van de grootste ijsbergen die wetenschappers de laatste drie decennia hebben gezien. De 6000 vierkante kilometer grote ijskolos vormt momenteel geen gevaar voor mensen.

Het ijs kan wel een risico worden nu het is afgebroken. Antarctica ligt buiten belangrijke handelsroutes, maar is wel een bestemming voor cruiseschepen vanuit Zuid-Amerika. In 2009 werden meer dan 150 passagiers en de bemanning geëvacueerd toen hun schip MTV Explorer op een ijsberg was gevaren.

De nu losgeslagen ijsberg was al drijvend voordat die afbrak van het zogeheten Larsen C-plateau. Daardoor gaat er geen directe invloed op de zeespiegel van uit. De ijsplateaus Larsen A en B, die noordelijker op het Antarctische schiereiland lagen, braken in respectievelijk 1995 en 2002 al af. "De grotere hoeveelheden ijs die daardoor de oceaan in kwamen, droegen wel bij aan een stijging van de zeespiegel", zei David Vaughan, glacioloog en wetenschappelijk directeur bij het British Antarctic Survey.

Klimaatverandering

Het is de vraag in hoeverre het afbreken van de ijsschots veroorzaakt is door klimaatverandering. Sommige wetenschappers zeggen dat het afkalven van alle tijden is. In Trouw zei Roderik van de Wal, klimaatwetenschapper van de Universiteit Utrecht, maandag echter dat dit ook werd gezegd bij Larsen A en B, terwijl achteraf duidelijk werd dat de afkalving het gevolg was van klimaatverandering. Van der Wal: "We zien hoe de kritische grens, de isotherm van min 5 graden, naar het zuiden opschuift. En dat Larsen A en B daar nu buiten vallen. Bovendien: vroeger groeiden de ijsplaten weer aan. Dat hebben we bij A en B niet zien gebeuren."

In de volgende maanden en jaren kan het Larsen C-ijsplateau geleidelijk weer aangroeien of juist verder afkalven. De meningen in de wetenschappelijke wereld daarover zijn verdeeld.

Lees ook: IJsplaat zo groot als Gelderland staat op het punt van afbreken