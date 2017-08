Gifschandaal treft nu ook een kalverenbedrijf

Minister Edith Schippers (VVD, volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA, landbouw) schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer. Amitraz mag niet worden toegepast bij pluimvee. Chickfriend zou het middel bij kalveren hebben gebruikt voor het bestrijden van vliegen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt momenteel zeven klanten van Chickfriend op aanwezigheid van de giftige stof. Opvallend is dat de voedselwaakhond, in afwachting van die resultaten, een gemengd bedrijf heeft geblokkeerd dat ook kalveren houdt. Tot op heden bleef de crisis beperkt tot pluimveebedrijven.

Lees verder na de advertentie

De directe schade voor pluim­vee­hou­ders is op dit moment ongeveer 33 miljoen euro

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de crisis met Schippers en Van Dam (PvdA, landbouw). Pluimveehouders komen met bussen naar Den Haag. Kabinet en Kamer staan onder toenemende druk om de door de eiercrisis getroffen boeren financieel te helpen. De Land- en Tuinbouworganisatie LTO en diverse provincies en gemeenten willen rijkshulp voor de pluimveehouders, bijvoorbeeld in een vorm van een noodfonds. Zij wijzen erop dat de kans klein is dat er schade kan worden verhaald op Chickfriend.

Schippers en Van Dam hebben laten uitrekenen dat de directe schade voor pluimveehouders op dit moment ongeveer 33 miljoen euro is. Er zijn eieren vernietigd, kippen gedood en stallen geblokkeerd. De gemiddelde schade per getroffen bedrijf ligt tussen de 120.000 en 220.000 euro. Tijdens het spoeddebat moet duidelijk worden wat 'Den Haag' voor de boeren kan en wil betekenen.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, de aanvrager van het debat, vindt niet dat de overheid de pluimveehouders tegemoet hoeft te komen. "De sector bepleit altijd zelfregulering, met eigen ketencontroles. Nu gaat het mis met dit bedrijf Chickfriend. Waarom zou de overheid moeten bijspringen?" Ouwehand schaart dit onder het bedrijfsrisico.

Tegenstrijdige adviezen Kamerleden zullen het debat aangrijpen om de rol van de NVWA ter discussie te stellen. De waakhond zou een binnengekomen melding over het luizenbestrijdingsmiddel fipronil, eind vorig jaar, niet serieus genoeg hebben genomen. Toen de omvang van de besmetting duidelijk werd, gaf de NVWA tegenstrijdige adviezen aan de consumenten. Meerdere partijen verwijten de regeringen van de afgelopen jaren dat zij zo op de organisatie hebben bezuinigd, dat die zijn werk niet meer goed kon doen. Op dit moment zitten twee verdachten vast vanwege de fipronil-besmetting. Eerder deze maand heeft de politie een nieuw deel van de administratie van Chickfriend in beslag genomen. Daarin kwam het gebruik van amitraz aan het licht. Het kabinet heeft oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager gevraagd het eerder aangekondigde onderzoek naar de eiercrisis te leiden. Sorgdrager, tegenwoordig lid van de Raad van State, moet achterhalen hoe de besmetting heeft kunnen uitmonden in dit schandaal. Haar onderzoek zou nog dit jaar klaar moeten zijn. Lees ook: België: Nederland wist al veel langer van fipronil-eieren, maar hield die informatie achter Lees ook: Ook fipronil in Poolse eieren

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.