Gifruzie verdeelt Nieuw-Zeeland

Er zijn weinig onderwerpen die de gemoederen in Nieuw-Zeeland zo kunnen beroeren als natuurbescherming, blijkt uit een hoog oplopend debat over de bestrijding van uitheemse diersoorten. Leugens, scheldpartijen en intimidaties zijn aan de orde van de dag. Premier Jacinda Ardern is zelfs met de dood bedreigd. De lokale krant Otago Daily Times beschuldigde betrokken activisten van ‘fanatisme dat grenst aan overzees terrorisme’.

Inheemse diersoorten zijn in Nieuw-Zeeland kwetsbaar, omdat zij zich hebben ontwikkeld in afwezigheid van zoogdieren, afgezien van enkele vleermuissoorten. Dat maakt sommige lokale vogels en reptielen makkelijke prooien voor bijvoorbeeld ratten, die waarschijnlijk in de dertiende eeuw voor het eerst arriveerden in kano’s van de Maori. Of voor hermelijnen, die meekwamen met Europese kolonisten. Om de oorspronkelijke soorten te redden, heeft Nieuw-Zeeland in 2016 het programma ‘Roofdiervrij 2050’ gelanceerd. De autoriteiten hopen daarbij op wetenschappelijke doorbraken, zoals een gen dat ratten onvruchtbaar maakt.

Gif 1080

Maar zolang zulke oplossingen er niet zijn, strooit de overheid op grote schaal het gif ‘1080’, oftewel sodiumfluoracetaat tegen ratten en andere uitheemse soorten. Helikopters gooien balletjes met het gif in ruige en afgelegen gebieden waar het zetten van vallen lastig is. De staat bezit in Nieuw-Zeeland een derde van het land en op bijna een vijfde daarvan is al 1080 gestrooid. En met effect, want in bossen waar het middel is verspreid neemt het aantal vogels flink toe.

Maar het gif is omstreden. Tegenstanders demonstreerden afgelopen jaar in de hoofdstad Wellington en deponeerden dode vogels bij het parlement. Activisten draaiden wielbouten los van auto’s van milieu-ambtenaren, dreigden gif-heli’s neer te schieten en intimideerden ambtenaren en politici. Een boswachter vertelde aan journalisten dat hij noodgedwongen enige tijd beveiligers bij zijn huis had staan. “Twee weken lang sliep ik met een geweer onder mijn bed.”

De activisten hekelen de willekeur van het 1080, omdat de balletjes ook door andere dieren kunnen worden opgegeten. Dit komt inderdaad af en toe voor, maar de slachtoffers zijn doorgaans geen inheemse beesten, maar grotere uitheemse zoogdieren, zoals honden of koeien.