Gezondere koeien dankzij big data

Ze konden het slechter treffen, het personeel van techbedrijf Connecterra. Sinds een week houden ze kantoor in het splinternieuwe Kraanspoor-gebouw in Amsterdam-Noord. Met droomuitzicht op het IJ.

"We moesten ook snel beslissen om hiernaartoe te verhuizen", zegt Niels Molenaar van Connecterra. "Maar we passen hier goed en we waren uit onze jas gegroeid. Inmiddels zijn we met 16, nee, 17 mensen." Zo hard gaat het met het Nederlandse techbedrijf, dat personeel in dienst heeft uit alle windstreken. Molenaar: "Van Pakistan tot Roemenië. Het zijn de beste mensen van de wereld op hun gebied."

De nieuwe generatie boeren is technischer en pakt het groter aan Niels Molenaar

Dat gebied is: data. Of preciezer: het toepassen van kunstmatige intelligentie op het gedrag van koeien. Connecterra ontwikkelde een sensor die de bewegingen van een koe volgt. Die sensor hangt de boer om de nek van zijn vee en met een app op zijn telefoon checkt hij hoe het met zijn koeien gaat. Aan de manier waarop een koe beweegt, kun je namelijk veel opmaken. Molenaar: "Loopgedrag, vreetgedrag, stagedrag, herkauwgedrag. Als een koe heel actief is, is de kans groot dat het dier tochtig is. Maar je kunt bijvoorbeeld ook aan de gedragingen van de koe zien of zij ziek is."

Uierontsteking Zelfs een uierontsteking is met IDA (Intelligent Dairy Farmer's Assistant) te traceren. Molenaar: "Koeien hebben een vrij standaardgedrag. Dus uit onze gedragsdata kunnen boeren redelijk precies opmaken wat er aan de hand is. Boeren kunnen de app zo instellen dat het systeem een seintje geeft als een koe bijvoorbeeld een zere poot heeft. Vroeger moest hij in de stal zijn om zoiets te constateren." De tekst gaat verder onder de afbeelding © Joris van Gennip Nu melkveehouders door schaalvergroting niet zelden duizenden koeien hebben, is een hulpje als IDA voor boeren eigenlijk onmisbaar. Het is immers onmogelijk om 2000 koeien te kennen. Voorlopig is het Amsterdamse techbedrijf het enige ter wereld dat dit kunstje kan. Daarom is de dienst van Connecterra niet alleen bij Nederlandse melkveehouders in trek, maar lopen ook grote veehouders uit andere landen van West-Europa en in de VS en Canada met IDA weg.

Conservatieve branche Vooral jonge boeren zien de voordelen van data. Molenaar: "De agrarische sector is een conservatieve branche, daar dringen veranderingen later door. De nieuwe generatie boeren is technischer en pakt het groter aan. En afhankelijk van data was hij al. Wat hij voor zijn melk krijgt uitbetaald, is afhankelijk van metingen naar bijvoorbeeld de hoeveelheid vetten en eiwitten." Een melkveehouder in Denemarken kan weten dat een koe last heeft van zijn hoeven, doordat zijn collega uit Canada het probleem eerder aan de hand had Toch heeft IDA menselijke eigenschappen. Het is een lerende machine en wordt, net als veel mensen, hoe ouder hoe wijzer. Molenaar: "Het systeem zegt iets tegen de boer, de boer checkt de koe en zijn bevindingen zet de boer in het systeem. Omdat alle boeren die IDA gebruiken dit doen, leert het systeem van al die data." Op die manier kan een melkveehouder in Denemarken weten dat een koe last heeft van zijn hoeven doordat zijn collega uit Canada het probleem eerder aan de hand had. Molenaar: "Zo democratiseer je kennis." Maar hoeveel kennis de boer ook in zijn schoot geworpen krijgt, benadrukt Molenaar, hij is uiteindelijk degene die beslist. "De mens blijft aan het roer staan en de ene boer zal een andere keuze maken dan de andere, afhankelijk van de manier waarop hij zijn bedrijf wil runnen." Ze vinden bij Connecterra dan ook niet dat het delen van data zaligmakend is. "Sommige boeren vrezen dat leveranciers te weten krijgen wat de conditie van hun koeien is, wat een negatief effect op hun melkprijs kan hebben. Je moet wel kunnen vertrouwen op data. Bij ons is meten dan ook niet per se weten, maar advies geven."