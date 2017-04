Gezond voedsel, wetenschap en geloof

De kern van het verhaal is dat ze de moderne techniek in de voedingsindustrie omarmt en dat het gebruik van additieven in voedsel, de zogenoemde E-nummers, heilzaam is. Veel mensen - ik zie even af van een andere typering - zijn bang van E-nummers en zoeken naar voedsel 'zonder'. Hertzberger ziet die angst als het resultaat van misleiding en onkunde.

Ik kom maar meteen uit de kast: ik ondersteun haar pleidooi voor de wetenschappelijke benadering van het E-nummer en van voedselveiligheid in het algemeen. Niet zomaar: ik heb thuis een deskundige. Gebruikten we geen conserveringsmiddelen dan hadden we om de haverklap een flinke voedselvergiftiging. Dan heerste er vaak voedselschaarste in de grote steden, waarvan uiteraard de zwaksten de dupe werden. Dan moest er elders voedsel worden weggegooid. En zonder genetische modificatie zouden we nu nog steeds eten naar India brengen als de rijstoogst is mislukt.

Goddelijk

De andere partij is aanhanger van de natuur. Dat ben ik ook. Tot op zekere hoogte. Het is aanbevelenswaardig met de natuur zuinig om te springen, evenwicht na te streven, haar netjes te behandelen. Maar ook is het goed haar aan te vullen en te verbeteren waar zij het af laat weten. Ze is verraderlijk. Er moet goed onderzoek worden gedaan opdat de maatregelen die we nemen veilig en juist zijn. Wetenschap noemen we dat. En wetenschap is niet in beton gegoten, ze is in ontwikkeling, ze kijkt voortdurend of het beter kan.

Ik kan me niet voorstellen dat de voorgaande alinea op veel bezwaren zal stuiten. Maar nu komt het. Het toneel wordt betreden door de term 'voedselindustrie'. Voor de een zal het woord industrie vertrouwenwekkend aandoen: mooie, glanzende, hygiënische fabrieken waar van melk yoghurt wordt gemaakt. De ander ziet ogenblikkelijk een maffia, die valse voorlichting geeft, de bevolking vergiftigt, een verkwistende, onnatuurlijke levensstijl opdringt en zelf heel rijk wordt over de rug van de consument en de boer. De 'industrie', waarin dus ook microbiologen als Hertzberger werken, is de 'duivel', het geïncarneerde kwaad, dat moet worden ontmaskerd en uitgedreven. De wetenschap is de collaborateur. De wetenschap is verdacht. Ze weten het zelf beter. De natuur vormt in dit systeem het goede, ja zelfs het goddelijke.

Nu beginnen lezers het voorhoofd te fronsen. Mensen die een overtuiging hebben en die niet zomaar aannemen wat op de etiketten staat (op zichzelf een prima houding), omschrijven als 'gelovigen' is aan alle kanten precair. Voor christenen, omdat ze hun diepe levensovertuiging niet op eenzelfde hoop willen zien gegooid als willekeurig welk modeverschijnsel of sektarisch gedrag. Daar kan ik inkomen. Voor die 'gelovigen' zelf, omdat ze heel goed begrijpen dat de aanduiding niet bedoeld is als compliment. Hun antwoord is niet zelden dat wetenschap ook maar een geloof is.