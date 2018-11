Gestreste en zieke olifanten krijgen een eigen hospitaal in India

Dat is gezien het formaat van ­deze dieren niet overal mogelijk. Het nieuwe door Wildlife SOS ­gestichte centrum in het dorpje Churmura beschikt niet alleen over de nieuwste ultrasonische apparatuur, maar ook over een lift waarmee de dieren omhoog kunnen worden getakeld, en faciliteiten om hen tot rust te brengen.

Van alle Aziatische olifanten leeft naar schatting meer dan de helft in India. De dieren hebben er een belangrijke culturele en religieuze functie; zo worden ze vaak ­ingezet bij religieuze festivals en processies, met name in het zuiden. Ook zijn ze van belang voor de toeristenindustrie.

Die bijzonder status heeft de ­dieren helaas weinig opgeleverd. Loslopende olifanten worden ­regelmatig aangereden door treinen. De totale Indiase olifantenpopulatie is sinds 2012 met 3000 teruggelopen. Honderden in gevangenschap gehouden dieren vallen volgens dierenactivisten ten prooi aan mishandelingen. Met elektroshocks en ijzeren staven proberen amateuristische olifantenhouders de gigantische dieren te dwingen tot gehoorzaamheid. Dat leidt tot kwalen als blindheid, verlamming, en zware stress, aldus ziekenhuisdirecteur Baiju Raj.

Toeristen die zich het lot van de olifant aantrekken, kunnen het nieuwe ziekenhuis makkelijk ­bezoeken. Churmura ligt langs de weg die de Indiase hoofdstad New Delhi verbindt met Agra. Die stad slaan weinig toeristen over, omdat daar het beroemde bouwwerk de Taj Mahal te ­bewonderen is.

