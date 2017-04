Gered van het vuur

Als ik een nestkast ophang, wordt-ie vaak binnen de kortste keren geïnspecteerd door een mees of mus. Brandstapels mogen dan tijdelijke voorzieningen zijn, ze staan er een paar weken en als in deze ene brandstapel al twee paar zangvogels werden gezien, vrees ik dat er ieder jaar heel wat broedende zangvogels verbranden op hun gebakken eieren.

Mezen zijn niet schuw. Hoeveel winterkoninkjes zullen niet in brandstapels nestelen? De meeste mensen valt het niet op als een vogel rondscharrelt, laat staan dat die mensen concluderen dat de vogel nestelt. Als ze dat al weten, zullen maar weinigen hun verzetje erom uitstellen. Daarom hulde voor de Drontenaren, ik hoop dat de stapel niet stiekem toch is aangestoken.

Alleen lang­poot­mug­gen, waar geen steek van te duchten is, kunnen zo dichtbij komen dat ze verschroeien en in de vlammen neerstorten

Behalve zangvogels vinden ook muizen, wezels en bunzingen zo'n takkenbos onweerstaanbaar. Ik mag er niet aan denken wat er in paasvuren zoal levend verbrand wordt.

Als ik kampeer en bij mijn tent een vuurtje stook, zie ik altijd van alles op de vlucht slaan. Ik kijk ook altijd even of ik met een tak geen rupsen, kevers of slapende vlinders op het vuur gooi. Oude takken met paddenstoelen of zelfs korstzwammen ontzie ik ook. Toch zal ik heel wat verkoolde zwammen, mossen, mieren, torren, pissebedden en duizendpoten op mijn kerfstok hebben.

Muggen blijven wel uit de buurt, dat is tijdens kamperen nou juist een groot voordeel van een vuurtje. Alleen langpootmuggen, waar geen steek van te duchten is, kunnen zo dichtbij komen dat ze verschroeien en in de vlammen neerstorten. Hetzelfde geldt voor nachtvlinders. Langpootmuggen en vlinders vliegen soms zelfs linea recta de vlam van een waxinelichtje in. Uitgeblazen en afgekoeld zitten ze opgebaard in het gestolde kaarsvet, als fossielen in barnsteen. Maar goed, die mezen en kwikstaarten in Dronten zijn voorlopig gered.

