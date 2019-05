Gepuf, geblaas en gesnuif: het is weer egeltjespaartijd en dat gaat er luidruchtig aan toe

Het is mei en we zitten midden in de paartijd van de egels. En wie denkt dat ze dat ­geniepig doen, komt bedrogen uit. Bij de paring gaat het er behoorlijk luidruchtig aan toe.

En hoe doen egels het? Alle herrie is misleidend. Egels gaan juist heel voorzichtig en geduldig te werk. Het mannetje beschikt over een uitgekiende verleidingstechniek. Daarvoor cirkelt hij ­onophoudelijk om het vrouwtje heen. Het kan uren duren tot het vrouwtje zwicht, of er alsnog vandoor gaat. En voor egels betekent nee ook echt nee. De daad zelf duurt, met korte pauzes, vaak langer dan een uur.

Vervolgens is het hopen dat in ­juni het nageslacht – doorgaans twee tot tien jongen – ter wereld komt. Na drie weken in het nest neemt moeder de jongen mee op verkenning. Zijn de jonge egels eenmaal zes weken oud, dan trekken ze zelfstandig de natuur in.

Nachtelijke tochten Overdag zal je de egel niet snel vinden, maar ’s nachts is het diertje heel actief. In zijn zoektocht naar voedsel legt een egel met ­gemak een aantal kilometer af. Daarnaast gebruiken ze hun nachtelijke tochten om op zoek te gaan naar een partner. Het kost ze echter steeds meer moeite voedsel en een veilige nestplaats te vinden. Voed hen. Zet een bakje water neer, of plaats een mandje in je tuin. Egels zijn culinair makkelijk te bevredigen, ze zijn grote liefhebbers van slakken, wormen en fruit. Maar ze lusten ook insecten, jonge vogels, kikkers, muizen en zaden. Hun voortplantingsseizoen loopt van mei tot en met augustus. In deze intensieve periode is elke duw in de rug welkom.

