Gemeenten krijgen klimaat-stresstest

Op Prinsjesdag wordt traditiegetrouw het Deltaprogramma gepresenteerd, een project dat Nederlanders in ieder geval tot 2050 droge voeten moet garanderen. De afgelopen jaren zijn rivieren verbreed en is de kust op zwakke plekken versterkt. Dit jaar verschijnt voor het eerst ook een zogeheten Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Volgens Kuijken moeten lokale en regionale overheden dringend in kaart brengen waar ze kwetsbaar zijn voor grote klimaatveranderingen. "Het wordt warmer, droger, maar ook natter in Nederland", zei hij gisteren bij de presentatie.

Lees verder na de advertentie

De Deltacommissaris wijst erop dat 'uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekken dan tot nu toe in de deltascenario's is aangenomen'. Oftewel: de extremen worden extremer. De urgentie voor gemeenten om snel in actie te komen neemt toe, aldus Kuijken.

Klimaatschade opruimen is zeven keer duurder dan de maatregelen die nodig zijn om de schade te voorkomen. Wim Kuijken

VVD-minister Melanie Schultz van infrastructuur en milieu onderschrijft het pleidooi van de Deltacommissaris. Ze wijst op de gebeurtenissen op Sint Maarten, waar orkaan Irma voor een verwoesting heeft gezorgd. "Het lijkt een grote sprong naar Nederland", vertelde ze gisteren. "Hier kampen we met schade aan de landbouw, kromgetrokken parket en ondergelopen kelders. Maar deze zomer kregen klanten van Vitens opeens bruin water uit de kraan. Bruggen moesten vanwege de enorme hitte besproeid worden. En op 28 juni viel er net zoveel regen als normaal in een maand. Dit plan van de Deltacommissaris komt geen minuut te laat."

Verplichte test Klimaatadaptatie houdt in dat de samenleving zich wapent tegen de weersextremen. Volgens Wim Kuijken is klimaatschade opruimen zeven keer duurder dan de maatregelen die nodig zijn om de schade te voorkomen. Uit de stresstest moet blijken welke zwakke plekken een gemeente heeft. De test wordt verplicht. Na zes jaar volgt een nieuwe. Enkele gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Zwolle, hebben hun kwetsbare gebieden al in kaart gebracht. "Maar het peloton is niet aan het volgen", zei Schultz. Gemeenten zullen allereerst beter moeten samenwerken met provincies en waterschappen, maar ook met bouwbedrijven. Als bijvoorbeeld ergens de straat opengaat voor een bepaald bouwproject, kan de gemeente daar de riolering direct 'klimaatbestendig' maken. Deltacommissaris Kuijken heeft de vier partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet laten weten dat er jaarlijks 'een substantieel bedrag' extra nodig is voor de klimaatplannen.

Lees ook: Klimaat en zorg leggen op termijn zware druk op de begroting

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.