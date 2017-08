Gelderland roept de geit een halt toe

Het spoedbesluit, dat woensdag is genomen, gaat onmiddellijk in en geldt voorlopig voor een half jaar. Daarna komt de provincie met definitieve nieuwe regels voor geitenhouders. De ‘geitenstop’ is ingesteld met het oog op de volksgezondheid, stelt de provincie. Veestallen veroorzaken stank, uitstoot van ammoniak en stikstof. Dit voorjaar publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport waarin te lezen viel dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een grotere kans op longontsteking hebben. Verder verspreiden geiten een bacterie die bij mensen de ziekte Q-koorts kan veroorzaken. Tussen 2007 en 2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland. Aan de ziekte overleden tot nu toe 74 personen.

Het aantal geiten in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in 2017 een recordaantal van 375.000 melkgeiten, bijna vier keer zoveel als aan het begin van deze eeuw. Geiten zijn voor een boer financieel aantrekkelijker dan koeien, varkens of kippen. Een doorsnee geitenboer heeft nu 735 dieren. In het jaar 2000 waren dit er nog 117. Op Gelderse bedrijven worden in totaal 117 duizend geiten gehouden, waarmee Gelderland na Brabant de geitenrijkste provincie is.

Vrees De provincie Brabant besloot deze zomer een ingrijpend pakket maatregelen in te voeren om de veehouderij in Brabant minder belastend te maken voor het milieu en de volksgezondheid. In Gelderland leefde de vrees dat Brabantse geitenhouders zouden uitbreiden aan de andere kant van de provinciegrens. De zuidelijke afdeling van boerenbelangenorganisatie LTO start meerdere rechtszaken tegen de provincie Brabant omdat ze de nieuwe milieuregels ‘onacceptabel en onhaalbaar’ vindt. Volgende maand dient een kort geding tegen de provincie en begin volgend jaar start een bodemprocedure. De Dierenbescherming waarschuwde eerder dat de eisen van de provincie Brabant ten koste zouden gaan van het dierenwelzijn. Mede met het oog op de vele protesten rond de besluitvorming in Brabant hield de provincie Gelderland haar voorgenomen besluit lang geheim. De provincie wilde voorkomen dat er zich in allerijl nieuwe geitenhouderijen zouden vestigen. De Gelderse Natuur en Milieufederatie zegt in een verklaring dat ze ‘erg blij’ is met het provinciale besluit. "Het is heel goed nieuws voor omwonenden en andere inwoners van Gelderland." De geitenboeren stellen zich afwachtend op. De vakgroep melkgeitenhouderij van LTO liet weten dat de boeren willen meedenken over het verminderen van de risico’s voor het milieu en de gezondheid. Wel vrezen ze dat een uitbreidingsverbod investeringen in duurzaamheid zal bemoeilijken. Lees ook: De geit doet het goed, wie heeft er baat bij?

