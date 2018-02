Gek genoeg was hersenschade bij spechten nooit onderzocht

Koolmezen en pimpelmezen zingen en maken elkaar het hof. Boomklevers schieten door de bomen, 'ziep ziep ziep' roepend. En 'krrrr', daar roffelt een grote bonte specht. Voor ons klinken die spechtenroffels allemaal even fraai en mysterieus, maar de spechten zelf weten waarschijnlijk precies wie van hen er roffelt. De snelheid en het aantal slagen per roffel is voor elke individuele specht anders, zo bleek vorige week uit een wetenschappelijke publicatie in Plos 1, van Poolse onderzoekers. Boven ons zien we de specht een zonbeschenen, kale tak bewerken. Geen specht roffelt zo snel als de grote bonte.

