Geheel onterecht werd de paardebloem de risée van de botanische wereld

Maar wie maalt er om paardebloemen? Zelf hou ik van wilde bloemen, maar hoewel een paardebloem prachtig is, heb ik er gauw genoeg van. Hun bladrozetten nemen zoveel ruimte in, dat er op mijn grasveldje voor pinksterbloemen en andere veldbloemen nauwelijks ruimte overblijft.

Veel liefhebbers van wilde planten halen hun neus op voor paardebloemen. De paardebloem is de risée van de botanische wereld. Paardebloemen zijn te gewoon, te ordinair. Onzin. Waren de weilanden twintig jaar geleden nog geel bespikkeld met paardebloemen, intussen zijn zelfs die weggemest.

Daarbij komt dat er honderden soorten paardebloemen zijn. Er zitten zeer zeldzame bij, die hoge eisen stellen aan hun leefmilieu en die op kwetsbare plekjes groeien, bij soorten waar plantenkenners einden voor reizen: orchideeën bijvoorbeeld.

Opkomende orchideeën

Plantenman Karst Meijer en boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer horen tot het selecte groepje Nederlanders dat weg is van paardebloemen. Zij nemen mij mee naar twee plekken in Friesland, waar ze het paardebloemrijke grasland naarstig afspeuren. Ze vinden opkomende orchideeën, moeraskartelblad en kleine valeriaan, enkele rozetten van kale jonkers en van paardebloemen, maar niet één staat al in knop, laat staan in bloei.

In mei gaan we terug. Dat houdt u tegoed. Want de paardebloem moet in ere hersteld worden. "Ze zijn niet alleen mooi," zegt Hanenburg, "ze zijn ook een indicatie dat de bodem gezond is. Die egaal groene weilanden hebben een uitgemergelde bodem, en geen gezond bodemleven. Geen wonder dat daar geen weidevogel meer leeft. Weidevogels komen niet terug zonder paardebloemen."

Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich in het Natuurdagboek over iets dat groeit of bloeit.