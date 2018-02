Geen plek is te gek voor zonnepanelen

Op daken is nog zat vrije ruimte, dat is het punt niet. Zo’n 7 procent van de koophuizen heeft cellen op het dak. Dan zijn er nog grotere daken, van scholen, bedrijven en loodsen. En vergeet de huurhuizen niet. Slechts 2,3 procent in het huursegment heeft zonnepanelen. Nog zat kansen dus voor consumenten, woningcorporaties en zonne-energiebedrijven. Maar om zonnestroom een megaschaal te geven, zodat het kan opboksen tegen fossiele gas- en kolenenergie, willen ontwikkelaars ondertussen meer. Veel meer. Op industrieterreinen en open akkers verschijnen al de eerste ‘grondgebonden’ zonne-akkers, tientallen hectares groot. De ruimte in Nederland is schaars. Dat levert frisse, vernieuwende ideeën op.

1: Zonnepanelen ver in zee

Het nieuwe consortium Oceans of Energy kreeg een idee. Als het op land krap wordt met de aanleg van grote zonneparken, dan verkassen we toch gewoon naar zee? Het samenwerkingsverband is uit op een wereldprimeur, met de installatie van een eerste drijvende ‘zonnefarm’ op zee. De deelnemende energiebedrijven Taqa en Oranje Nassau Energie geloven erin. De kennisinstituten ECN, TNO en Marin, het Maritieme Research Instituut Nederland doen mee.

In de komende drie jaar moet 2500 vierkante meter aan dobberende panelen verschijnen, 15 kilometer uit de kust vanaf Scheveningen. Dat is een test. Dat zonnecellen kunnen drijven, dat staat al vast. Kleine proeven, zoals op het baggerdepot De Slufter in Rotterdam, toonden al aan dat zonnepanelen kunnen dobberen op een lichtmetalen constructie. In China doen ze het ook al, daar bedekken gigantische zonne-installaties het oppervlak van meren. Maar dat is op stilstaand water. Oceans of Energy wil de panelen nu in open zee leggen. Dat is niet eerder vertoond.

Onderhoud aan het waterzonnepark in China. © AFP

Het is te hopen dat ze de ‘destructieve natuurkrachten’ zoals golven en stroming daar aankunnen, aldus directeur Allard van Hoeken. Zo ja, dan wil Oceans of Energy op veel meer plaatsen in de zee panelen neerleggen.

Maar wacht eens even. Ook de ruimte op de Noordzee is schaars. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde afgelopen week nog: het wordt dringen op zee. Er komen steeds meer activiteiten bij. Dat kan gaan botsen met scheepvaart en vissers, die ook hun gang willen gaan. Vooral de bouw van grote nieuwe windparken vraagt volgens het PBL om een zeer goede planning. Als de overheid nu al nadenkt over de plaats voor windmolens die na 2030 in zee komen, hoeft er geen botsing van belangen te ontstaan. Goed plannen, dat is de kunst.

Daar hoopt Oceans of Energy zijn voordeel mee te gaan doen. Het initiatief wil de zonnepanelen in zee plaatsen tussen windmolenparken. Een belangrijk voordeel zou zijn dat een windpark al een stroomkabel naar land heeft, om de stroom te transporteren. Daar kan een naastgelegen ‘zonnefarm’ mooi op meeliften. Dat scheelt werkzaamheden en kosten. Het ministerie van economische zaken en klimaat voelt wel wat voor zulke schaalvoordelen en geeft 1,4 miljoen euro subsidie. Het project kost twee miljoen. De initiatiefnemers van het project ‘Zon op Zee’ hopen dat de energieproductie 15 procent hoger uitkomt dan bij zonnepanelen op land. De schittering van de zon op water kan de opbrengst verhogen, is namelijk het idee.

Voor het zeeleven zouden de drijvende zonnepanelen geen bedreiging zijn. Het water is troebel, dus het blokkeren van zonlicht is niet zo’n punt. Sterker nog, de initiatiefnemers verwachten dat zich aan de onderkant van de zonnepanelen waterplantjes- en dieren hechten. Uit studies van windmolens in zee bleek eerder ook dat algen graag woekeren op de constructie onder water. Dat kan schelpdieren en vissen aantrekken. Trouwens, dat geldt net zo goed voor de poten van olie- en gasplatforms. De offshore zonnevelden zijn juist bedoeld om zulke fossiele bronnen in de toekomst met goedkope groene energie van de troon te stoten.