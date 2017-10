Geen klap meer op de billen van de kampioenskoe

Die pets was goed bedoeld, een uiting van enthousiasme over de uitmuntende kenmerken van de koe. Wát een uier, wat een skelet, wat een benen. Maar bij sommige juryvoorzitters had de pets meer weg van een klap uit alle macht.

Lees verder na de advertentie

Onder de tienduizenden bezoekers van de beurs (die Madison miljoenen aan inkomsten oplevert) wordt al enkele jaren gediscussieerd over de wenselijkheid van de klap op de koeienbillen.

Er zijn boeren die hun dieren beschouwen als hun kinderen, en die verkoop je toch ook geen klap?

Foto's van het ritueel in de media zagen er ook niet altijd even fraai uit. Bovendien leidde het vorig jaar tot een ongeluk: de koe die de klap incasseerde, schrok zo dat ze een sprong maakte en iemand verwondde.

Eigenlijk is zo'n handdruk minstens zo indrukwekkend als een mep op de koeienkont

Was er geen andere manier om de kampioen te huldigen? De redactie van een vakblad zocht het uit. Bij een bekende hondenshow wordt de winnaar gewoon omgeroepen waarna die een medaille omgehangen krijgt. De eigenaar krijgt een ferme handdruk. Eigenlijk, vond de redactie van het vakblad, is zo'n handdruk minstens zo indrukwekkend als een mep op de koeienkont. De jury van de World Dairy Expo was het daarmee eens en stapt over op de handdruk. De kampioen van dit jaar wordt zaterdag bekend.

Ook in Europa gaat het er wat kalmer aan toe. Op de Nationale Rundvee Manifestatie (ieder jaar in Zwolle) gaat er ook een hand naar een koeienbil, maar meer dan een tikje mag het niet heten.