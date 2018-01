Geen bloemen, wel vergif

Het ene jaar pakt slechter uit voor insecten dan het andere, al was het maar vanwege het weer. Dat zou best eens voor een marge van 5 of 10 procent kunnen zorgen. Voor mij maakt het daarom niet heel veel uit of de insectenstand met 70, 75 of 80 procent is afgenomen. Het is hoe dan ook een schrikbarende afname.

Als je rond 1980 op een zomeravond een eind reed, slibden de voorruit en koplampen dicht met geplette insectenlijkjes. Dat is verleden tijd. Dankzij waterzuiveringsinstallaties zijn wateren buiten landbouwgebieden minder vervuild dan vroeger, en daar doen waterinsecten het weer beter. Maar het platteland, tweederde van Nederland, is doods geworden; de vlinders en wilde bijen zijn er vrijwel helemaal verdwenen.

Vergif

Er zijn geen bloemen, er is wel vergif. Moderne insecticiden zijn duizenden malen geconcentreerder dan het beruchte DDT en in sloten worden soms hoeveelheden insecticiden gemeten die de officiële norm duizenden malen overtreffen. In gebieden met het meeste vergif gaan de weidevogels en andere insectenetende vogels het hardst achteruit. Als ze er tenminste nog zijn. Aan dat steriliseren van ons landschap besteden we honderden miljoenen landbouwsubsidie per jaar. Willen we insecten zo graag uitroeien?

Toch proberen we, eveneens met subsidie, de vlinder- en bijenstand weer op te krikken met bloemenmengsels in bermen. De mengsels bevatten vaak exotische soorten en hopelijk zijn de zaden ervan niet met vergif gekweekt! Ik houd mijn hart vast. De Britse hommeldeskundige Dave Goulson analyseerde de bloemen die in tuincentra speciaal voor bijen gekweekt zijn. De meeste bijenplanten bleken insecticiden te bevatten.