Geef de Oostvaardersplassen terug aan de oorspronkelijke dieren: de vissen

Zodra het buiten gaat vriezen worden twee andere tradities losgewoeld. De eerste is de Elfstedenkoorts - dit betreft vooral mensen benoorden Heerenveen. De tweede is de opwinding over de beesten in de Oostvaardersplassen. Daar heeft iedereen wel een mening over. Behalve de zeventien miljoen bondscoaches die ons land telt, hebben we hier ook zeventien miljoen adviseurs die precies weten hoe en waarom en wanneer de verhongerende koeien, herten en paarden in de Oostvaardersplassen moeten worden bijgevoerd.

Het al dan niet betreurenswaardige lot van de Flevolandse grote grazers roept overal emoties op en maakt reacties los. Maar goed, het gaat dan ook wel ergens over: duizenden grote zoogdieren zoals heckrunderen, konikpaarden en edelherten die op een paar duizend hectare én binnen een onverbiddelijke omheining aan hun kostje moeten zien te komen. Dat gaat moeizaam; iedere winter sterven er ettelijke van uitputting. Dat is niet vreemd: ook in 'echte' natuurgebieden gaan dieren dood. Honger, roofdieren, ziekten, parasieten en ongelukken zorgen voor een constante sterfte. Daar is niks geks aan, dat is de natuur.

Natuurlijk proces Wat de Oostvaardersplassen van andere gebieden onderscheidt, zijn de aanwezigheid van een hek en de afwezigheid van roofdieren, grote predatoren. Om begrijpelijke redenen zijn er geen predatoren en staan er wél hekken, anders waren de rapen in Almere dagelijks gaar, met ruige koeien in de vinextuintjes en rondstruinende wolven in het winkelcentrum. Er leven tussen Almere en Lelystad dus geen wolven of leeuwen die een regulerende werking uitoefenen op de populaties planteneters, die daardoor ongebreideld groeien en het gebied visueel kaalvreten. Dat is een natuurlijk proces. Tekst loopt door onder de afbeelding. Jelle Reumer © Maartje Geels De makke van de Oostvaardersplassen is dat men natuurlijke processen laat plaatsvinden in een onnatuurlijke setting. Daaraan ligt een beleidskeuze ten grondslag. De dieren in de Flevopolder zijn benoemd tot 'wilde dieren', ondanks dat sprake is van gefokte koeien en paarden. Die op Tiengemeten en in het Lauwersmeergebied zijn zogenoemde 'gehouden dieren', voorzien van oormerken en veterinair toezicht. De ene koe kan dus wild zijn, de andere niet, en het verschil is dat de dieren met oormerk wel, en de andere niet mogen worden bijgevoerd. Op Tiengemeten doet zich trouwens de bijzonderheid voor dat er gehouden en wilde dieren door elkaar lopen: honderd koeien mét oormerken en een veertigtal reeën zonder.

Teruggeven aan de natuur Wellicht kan de oververhitte discussie het beste worden geblust door het gebied 'terug te geven aan de natuur', zoals dat heet. Dat is met Tiengemeten ook gebeurd en staat de Hedwigepolder eveneens te wachten. Waarom de Oostvaardersplassen niet ook teruggeven aan de natuur? Dan kunnen er weer vissen zwemmen, want als er één diergroep is die er van oudsher thuishoort, zijn dat de vissen van Zuiderzee en IJsselmeer. Spiering en snoekbaars, in water van een paar meter diep. En: de vissen hoeven niet te worden bijgevoerd in de winter. Het is maar een idee.