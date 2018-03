Gat in de dijk brengt eb en vloed terug in Grevelingen

In de Brouwersdam, tussen Zeeland en Zuid-Holland, komt een gat van 300 meter. Zeewater kan daar straks in en uit. "Eindelijk zekerheid", zegt Paul Paulus van Rijkswaterstaat Zeeland. Vijftien jaar liggen er al plannen voor zo'n doorlaat, die eb en vloed terugbrengt in de Grevelingen. Het bleef altijd bij studies en rekensommen. De waterdoorlaat in de dam kost 140 miljoen euro. Gisteren beloofde het kabinet 75 miljoen aan de regio, zodat de opening er echt komt. In 2024 moet het project klaar zijn.

In 1971 sloot de Brouwersdam de Grevelingen af, voor de veiligheid. De waterkwaliteit ging sterk achteruit in het stilstaande water. Het toevoegen van een spuisluis in 1978 veranderde weinig. Er verdwenen tal van bodemplanten en dieren. De bodem zit vol kale plekken, er groeien slechts witte schimmels. Het zuurstofgehalte is er zeker 's zomers uiterst laag.

Het maken van een gat in de Brouwerdam biedt nog een extra kans

Vrij stromend zeewater, met een getijverschil van 50 centimeter, kan de Grevelingen volgens Paulus weer laten opbloeien. Golfslag in de Grevelingen, dat vergt boven water wel wat aanpassingen, zegt de lokale boswachter William van der Hulle van Staatsbosbeheer. Er moet versterking komen bij kwetsbare oevers. Verder is verhoging van vogelbroedeilandjes nodig, anders stromen ze over. "Kleine aanpassingen", relativeert Van der Hulle, die juicht over al het toekomstige natuurherstel.

De Zeeuwse ecoloog Inez Flameling verwacht dat, na een paar jaar herstel, dieren en planten terugkeren. Inktvissen, snotolven - een vissoort - en kreeften zullen verschijnen, voorziet Flameling, net als anemonen en sponzen. Een waterdoorlaat herstelt totale ecosystemen, bleek al bij het Veerse Meer. Dat het besluit zo lang duurde komt volgens Flameling doordat je aan het oppervlak weinig merkt van 'het kerkhof' onder water. Van de 1500 soorten, waaronder al 60 soorten zeeslakken, is weinig meer over. "Daar is nu weer hoop voor." Goed voor natuur, duikers en vissers.

Het maken van een gat in de Brouwerdam biedt nog een extra kans. Er kan een getijdecentrale komen, die met turbines elektriciteit opwekt voor duizenden huizen. Dat kost 120 miljoen extra. Rijkswaterstaat hoopt dat een consortium van bedrijven de energiecentrale wil plaatsen. "Dat is een 'meepakkans' in het project", zegt Paulus. Over de getijdecentrale moet dit jaar duidelijkheid komen.

Het geld voor de Grevelingen hoort bij een landelijke regeling van 275 miljoen euro voor schoner water, door betere zuivering. In de Eems-Dollard komt een project voor meer zuurstof onder water, door slib te verwijderen.