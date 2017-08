Gasunie heeft plan voor import Brits aardgas

Nederland kan grootschalig aardgas gaan halen uit Groot-Brittannië. Er ligt een concreet voornemen om rechtstreekse import mogelijk te maken, bevestigt staatsbedrijf Gasunie, eigenaar van het landelijke gasnet. Dit zou een gemiste kans zijn voor duurzaamheid, reageren groene organisaties. “Nederland moet vol inzetten op schone energie, niet op versterking van de positie als aardgasland”, stelt Milieudefensie. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zegt: “Dit project houdt gasactiviteiten aan de praat. We moeten er juist vanaf.”

De invoer kan in 2018 beginnen, via een bestaande gaspijp in de Noordzee. “Door technische aanpassingen kan Brits gas deze kant op komen”, zegt een Gasunie-woordvoerder. De pijp kan jaarlijks 16 miljard kubieke meter aardgas vervoeren. Nederlandse import zou dit technische maximum niet halen, maar miljarden kuub lukt zeker.

Nederland wint steeds minder eigen gas. De maximale winning in Groningen ligt vast op 21,6 miljard m3 per jaar. In 2013 was dat nog 54 miljard. Vanwege de aardbevingsproblematiek is verdere verlaging niet uitgesloten. Groot-Brittannië beschikt over ruime gasvoorraden en mist opslagmogelijkheden.

Het Britse aardgas is niet bedoeld om de lagere winning in Groningen een-op-een op te vangen. Een verband is er wel. Nederland kan Groninger gas ook vervangen door import uit andere landen, via pijpleidingen of schepen vol vloeibaar gas (LNG). Afhankelijkheid van Russisch gas of LNG uit het Midden-Oosten ligt politiek zeer gevoelig. Het streven is diversificatie. Gasunie werkt al tien jaar aan een ‘gasrotonde’, waarbij uit alle windstreken aardgas naar Nederland vloeit. Engeland kan een nieuwe ‘toevoerarm’ worden.

Tweerichtingsverkeer De pijp om Brits gas in te voeren ligt er al: de Bacton-Balgzand-Leiding (BBL), genoemd naar de verbonden kustlocaties. Nu kan aardgas in die buis alleen richting het Britse Bacton. Andersom is technisch en juridisch nog onmogelijk. Gasunie, voor 60 procent eigenaar van BBL, wil de buis tweerichtingsverkeer geven, blijkt uit consultatiestukken. Een definitief investeringsbesluit door Gasunie en medeaandeelhouders moet nog volgen. Extra invoer van aardgas door Nederland wringt met de klimaatdoelen. Nederland moet elk gebruik van fossiele energie afbouwen, om de uitstoot van CO2 te verlagen. Maar feit is, dat vrijwel alle huizen en bedrijven nog verwarmen met aardgas. Plannen om woonwijken en fabrieken van het gasnet af te koppelen staan nog in de kinderschoenen. Er wordt gezocht naar geschikte alternatieven, zoals aardwarmte, isolatie en warmtepompen. Gemeenten en bedrijven discussiëren nog over de kostenverdeling. Aardgas is ook nodig voor veel energiecentrales, zeker als Nederland extra kolencentrales wil sluiten. Nederland overweegt dit omdat steenkool het milieu het meest vervuilt. Een kolencentrale stoot ongeveer twee keer zoveel broeikasgas uit als een gasgestookte centrale.

Milieuorganisaties De gassector pleit voor ‘realisme’. Nederland moet uiteindelijk van álle fossiele energie af, maar dit zou een kwestie zijn van de lange adem. “De grote uitdaging is om in 2050 geheel CO2-vrij te zijn”, stelt Gasunie. Nederland heeft zich hiertoe verplicht via het klimaatakkoord van Parijs. Milieuorganisaties bestrijden dat Nederland tot 2050 de tijd nodig heeft om helemaal schoon te worden. Bedrijven in de gassector, waarin miljarden euro’s omgaan, liggen volgens milieuclubs dwars om zo de eigen positie veilig te stellen. Urgenda en Milieudefensie pleiten voor een omschakeling van alle vervuilende energie, ook aardgas, naar schone energie in 2030. Irreëel, volgens de gassector.

