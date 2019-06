Gaat dit veldonderzoek de reeën redden?

“Het aantal reeën neemt de laatste jaren toe in Nederland. En ze leven ook nog eens door het hele land verspreid”, zegt Edgar van der Grift, senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Om te voorkomen dat de dieren in de toekomst nog op een motorkap belanden is hij een onderzoek gestart.

“We gaan op vier plekken in Nederland twee maatregelen testen”, zegt Van der Grift. “Het afschieten van een significant aantal reeën langs de weg en het gebruik van kastjes die reageren op de koplampen van een auto en dan gaan knipperen en geluid maken.”

Schrikken

De kastjes ‘denk aan een soort fietslampje op een paaltje’ moeten de dieren die in de berm staan laten schrikken en ervoor zorgen dat ze wachten tot de auto gepasseerd is. Van dit zogenoemde virtuele hekwerk is de vraag of het schrikeffect na een tijdje niet uitwerkt. “Het kan dat de dieren er aan wennen en zich er na een tijdje niets meer van aantrekken.”

Het is het eerste onderzoek naar de effectiviteit van deze maatregelen en duurt vier jaar. De eerste twee jaar zijn een nulmeting. De metingen worden gedaan langs wegen drie wegen in Gelderland en één in Utrecht waar in het recente verleden veel reeën zijn aangereden. “We meten van iedere weg een stuk van 3 kilometer. We noteren het wild dat daar is aangereden, maar ook hoeveel activiteit van reeën er langs die wegen is. Na twee jaar voeren we de maatregelen in en blijven we dezelfde controles uitvoeren. Uiteindelijk kunnen we dan zeggen of de maatregelen effect hebben en hoe groot de afname van het aantal aanrijdingen dan is.”

Op aangelegde zandstroken kunnen de sporen van reeën langs de weg worden gecontroleerd. © Edgar van der Grift

Het onderzoeksteam heeft naast de uitgekozen wegen zandstroken aangelegd. “Zo kunnen we de sporen van reeën in het zand zien en in kaart brengen hoe vaak de dieren de wegberm bezoeken en hoe vaak de weg wordt overgestoken.” Zes studenten helpen om de sporen na een week weg te vegen om opnieuw te kunnen tellen.

Het onderzoek is hard nodig vindt Van der Grift. “Er wordt veel gespeculeerd over wat de beste manier is om aanrijdingen met wild te voorkomen maar wetenschappelijk onderzoek is schaars. Volgens Van der Grift kijken ook andere landen uit naar de resultaten. “Het is op heel veel plekken een probleem, we hopen rond de zomer van 2023 met een goed advies te komen.”