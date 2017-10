Gaan kangoeroes de Veluwe opfleuren?

Esther Slagter (24) ziet het al voor zich: grootpotige buideldieren op de Veluwe. Een verrijking van de wildstand zou het zijn, zegt ze. “Als er kangoeroes op de Veluwe zouden rondlopen, zou ik zeker gaan kijken’’, aldus de net afgestudeerde bouwkundige uit Delft.

Het voorstel van Slagter en haar vriend Ruben van den Boom (26) kan wat buitenissig overkomen, maar begin vorige eeuw hebben er wel degelijk kangoeroes rondgesprongen op de Hoge Veluwe. De uitheemse dieren waren uitgezet binnen het afgerasterde grondgebied van de steenrijke industrieel Anton Kröller (1862-1941). Hij stichtte de Hoge Veluwe door successievelijk grond aan te kopen. Om er te kunnen jagen liet Kröller er edelherten, wilde zwijnen en moeflons uitzetten. En dus ook wat kangoeroes.

Volgens Linthorst moeten er op strategische plekken centraal op de Veluwe weer van 20 tot 30 weiden worden ingezaaid en bemest met stalmest, gecombineerd met compost. “Het hoeft ook allemaal niet zo groot. Maar die weiden en akkers worden publieksmagneetjes. Zo zal het wild zich weer over de Veluwe verspreiden en zichtbaar worden voor de natuurliefhebber. Dat is ook beter voor de landbouwers in de randen, die hebben dan minder schade aan landbouwgewassen.’’

Het plan van Linthorst: herstel van oude wildweiden en wildakkers in het centrale deel van de Veluwe. Vroeger waren die weiden en akkers er nog volop, maar ze zijn goeddeels verdwenen. In die gebiedjes zochten de grote grazers naar voedsel en dat was daar ook voorhanden. Door de verschraling van de natuur, zijn die weiden in onbruik geraakt.

Een ander voorstel van Het Edelhert is uitbreiding van de Wildobservatie-atlas van de Veluwe. De vereniging inventariseerde in 2011 alle plekken waar wild kan worden bespied. Er bleken toen vijftig observatieplekken te zijn, maar de meesten waren alleen bij ingewijden bekend. Het grote publiek had geen flauw idee waar die plekken waren. De inventarisatie verscheen in gedrukte vorm, volgend jaar komt er een derde druk. Linthorst stelt Gelderland voor om dan tegelijk een app uit te brengen, zodat Veluwe-bezoekers met hun mobiele telefoon de observatieplaatsen kunnen opzoeken.

Kidsbox Veluwe

Hij is niet de enige die vooral jongeren ziet als een belangrijke doelgroep. Erin Liewes (24) uit het Friese Nijeberkoop heeft bij de jury een voorstel ingediend voor de Kidsbox Veluwe. “Ik zie om me heen dat kinderen te vaak binnen zitten, om te gamen of tv te kijken. Ze moeten de natuur in. Ik ben opgeleid in wildlife management aan de GroeneWelle in Zwolle en daar was je als student verplicht op één dag per week buiten zijn. Het is zo belangrijk dat je in contact komt met de natuur.”

En dus bedacht Liewes de kidsbox: een bak vol spul waarmee je als kind op een avontuurlijke manier de natuur kunt ontdekken. Voor kinderen van 7 tot 11, voor kinderfeestjes, schoolreisjes of excursies. In de box zitten dingen zoals planken, palen, lakens, touw, spijkers en hamers om kleine hutten of tipi-tenten te bouwen. Er zitten spellen in, met opdrachten om in het bos een spoor of een insect te zoeken. Er kunnen in de box vogelhuisjes of bloempotjes worden gestopt om te beschilderen, zakjes bloemenzaden voor de eigen tuin. Erin Lieuwes hoopt dat er natuurspeelplaatsen kunnen worden aangelegd, waar haar kidsbox kan worden verkocht of verhuurd.

Bilal Berkane (24) uit Krimpen aan de Lek, pas afgestudeerd als architect, gooit het over een heel andere boeg. Hij wil de Veluwe verbinden met kunst en cultuur. “Om de schoonheid van de Veluwe te versterken, stel ik voor om een kunstprogramma toe te passen: Arts meets The Veluwe. Ik wil studenten van kunstacademies vragen om in de natuur te gaan schilderen. In een soort van competitievorm. Kunst is best populair in Nederland, maar heeft een wat oubollig imago. Dus ik wil dat er wedstrijden in de natuur worden opgezet tussen echte kunstenaars en studenten. Er kunnen dan in ateliers ook cursussen worden gegeven voor studenten en hobbyisten. Zelfs beeldhouwkunst behoort tot de mogelijkheden, zodat er een beeldentuin ontstaat op de Veluwe.”

Over dieren gesproken: donderdag 19 oktober is er ook een wolf op de Veluwe gesignaleerd. Op basis van foto's hebben experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat.

