Frank Straver verslaat de klimaattop: ‘Ik vind het razend interessant omdat er zoveel op het spel staat’

“Experts verwachten niet dat er iets superspectaculairs besloten wordt, het Parijs-akkoord blijft toch de basis. Maar er moeten wel concrete afspraken gemaakt worden. Over de uitvoering van het akkoord bijvoorbeeld, zodat alle landen weten wat ze moeten doen. En de verdeling van de kosten is ook een belangrijk punt: De rijke, meest vervuilende landen hebben in het Parijs-akkoord beloofd dat zij vanaf 2020 jaarlijks een gigantisch bedrag, 100 miljard dollar, geven aan de kwetsbare arme landen. Het is nu noodzaak dat ze dat miljardenfonds ook gaan vullen.”

“De VN kijkt elk jaar welk land het meest geschikt is als gastheer. Landen moeten bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat ze goed bereikbaar zijn en over een goed wegennetwerk beschikken. De top is al een paar keer in Polen geweest, vier jaar geleden was Poznan gastheer. Toch de keuze wel opvallend omdat Polen binnen de regio ontzettend vervuilend is en enorm veel inzet op steenkool. Dat is een gevoelig punt.”

“Het zal op de top vooral gaan over de wereldwijde aanpak van klimaatverandering, want dat is waar iedereen voor komt. Maar dat Polen zelf heel vervuilend is, zal zeker aandacht krijgen. Dat zag je vorig jaar tijdens de top in Bonn ook, waar Duitsland werd gewezen op zijn bruinkoolmijnen. Van dat soort vervuilende toestanden moet je juist af om aan het Parijs-akkoord te voldoen.”

Wat wel interessant is om te zien, is welk land het voortouw gaat nemen nu Trump is afgehaakt. Bij het Parijs-akkoord was de samenwerking tussen de VS en China vrij essentieel om het rond te krijgen, omdat ze allebei meededen. Nu Trump niet meer meedoet, dreigt China ook een stap terug te doen. Dus het is de vraag welke leider nu echt daadkrachtig gaat optreden. En ook hoe Europa zich opstelt. Als het Europa lukt samen op te trekken met China, zou dat het akkoord weer een impuls geven.”

“Ik ben benieuwd met welke boodschap Nederland er is, omdat het klimaatbeleid in Nederland een hot item is en het landelijke Klimaatakkoord nog niet af is. De Nederlandse inzet op de top is voor ons dus belangrijk. Maar het gaat natuurlijk om veel meer dan dat. Juist het wereldwijde beeld is interessant. Als er toespraken komen van grote, belangrijke leiders wil ik wel proberen daar bij te zijn.”

De klimaattop duurt twee weken. Op welke dagen moeten we echt gaan opletten?

“De tweede week is inhoudelijk belangrijker dan de eerste. Dan is het einde in zicht is en wordt duidelijk wat iedereen samen wil afspreken - en of dat ook gaat lukken. Die slotdagen zijn bepalend, dan zie je ook hoe de sfeer is en of de landen een positief gevoel hebben over wat er allemaal besproken is.

Toen het klimaatakkoord van Parijs in 2015 werd gesloten was er echt een juichstemming. We zullen dit jaar zien of dat optimisme levend gehouden kan worden. Ik denk dat dit in de laatste dagen wel duidelijk wordt.”