Fluisterende kurkeik is de Europese Boom van het Jaar

De boom staat sinds 1783 in het Portugese Águas de Moura, ten zuidoosten van Lissabon. De gigantische eik is in zijn hele leven al twintig keer van zijn bast ontdaan voor een bijdrage aan de kurkindustrie. Ook staat de boom in het 'Guinness Book of Records' als grootste kurkeik ter wereld en werd hij in 1988 gekwalificeerd als 'boom van het algemeen belang'.

De verkiezing tot Europese Boom van het Jaar wordt sinds 2011 georganiseerd door de European Partnership Association, een samenwerkingsverband tussen zes Oost-Europese natuurorganisaties. Het doel van de verkiezing is bijzondere bomen in de aandacht zetten en mensen meer betrekken bij de natuur.