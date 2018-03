Fel debat in Australië na ‘misleidende’ kangoeroe-film

De kangoeroe is natuurlijk sinds jaar en dag hét symbool van Australië. De nationale luchtvaartmaatschappij Qantas wordt ook wel ‘de Vliegende Kangoeroe’ genoemd en het dier prijkt in gestileerde vorm op de nationale sporttenues en de Australische dollar. Maar zijn kangoeroes nou pluizige knuffeldieren, die beschermd horen te worden? Of zijn ze een plaag, die juist bestreden moet worden?

Een opzienbarende documentaire heeft in Australië een verhitte discussie op gang gebracht over de nationale mascotte. “We hadden wel verwacht dat we polarisatie zouden veroorzaken”, aldus documentairemaker Mick McIntyre tegen lokale journalisten. “Maar we hadden niet gedacht dat het zo erg zou worden.”

Jacht

De filmmakers laten in hun documentaire 'Kangaroo: A Love-Hate Story' zien hoe er in de outback van Australië op kangoeroes wordt gejaagd en hoe de dieren worden geslacht. Dat gaat er bloedig aan toe. Want de jagers slagen er niet altijd in om de dieren met één schot te doden, waarna de beesten zich gewond voortslepen. Baby-kangoeroes worden uit de buidels van hun moeder gehaald en doodgetrapt of doodgeslagen. En oudere kangoeroe-jongen die ontsnappen, nadat hun moeder is gedood, verhongeren daarna in de bush. De documentairemakers suggereren zelfs dat de kangoeroe zou kunnen uitsterven. Filmmaker McIntyre spreekt van het ‘diepe, donkere geheim’ van Australië.

De Australische autoriteiten, boerenorganisaties en de vleesindustrie reageren woedend op de documentaire, die ze ‘zeer misleidend’ noemen. Zij wijzen er op dat er in Australië volgens schattingen, op basis van jaarlijkse tellingen vanuit de lucht, meer dan 47 miljoen kangoeroes rondspringen.

'Iedereen weet dat er miljoenen kangoeroes zijn in Australië. In veel gebieden heeft het de proporties van een plaag.' Industrievoorman Ray Borda

Voor veel veehouders vormen de dieren een probleem, omdat ze het gras van hun kuddes schapen en runderen opeten. De overheid geeft jaarlijks toestemming om enkele miljoenen kangoeroes af te schieten. Maar volgens wetenschappers wordt hiermee de populatie keurig in stand gehouden – van uitsterven zou zelfs in de verste verte geen sprake zijn.

Verwerkers van kangoeroevlees en –huiden vrezen bovendien de gevolgen van de film voor hun sector, die vooral in relatief arme plattelandsplaatsen enkele duizenden mensen aan het werk houdt en jaarlijks meer dan 125 miljoen euro oplevert. Het vlees wordt niet alleen door mensen gegeten, het wordt ook verwerkt in diervoer en van de huiden wordt leer gemaakt. “Iedereen weet dat er miljoenen kangoeroes zijn in Australië”, reageert industrievoorman Ray Borda kwaad tegen publieke omroep ABC. “In veel gebieden heeft het de proporties van een plaag.”