Extreme droogte noopt Namibië tot het veilen van bijna duizend wilde dieren

De derde periode van extreme droogte sinds 2013 noopt de regering van Namibië om duizend wilde dieren te veilen en met de opbrengst de natuurparken te voorzien van meer water en betere bescherming. Alleen de zwaar bedreigde neushoorn staat niet op de veilinglijst.

Lees verder na de advertentie

De droogte is zo ernstig en bedreigend dat de president van Namibië, Hage Geingob, de noodtoestand heeft uitgeroepen. Niet alleen sterven dieren massaal als gevolg van de waterschaarste nu rivieren na het regenseizoen van begin dit jaar al droogstaan, ook een half miljoen Namibiërs kampt met voedsel- en watertekorten. In de buurlanden Zambia, Botswana en Angola dreigen oogsten massaal verloren te gaan.

De dieren die worden verkocht, worden gevangen en dan voor de jacht elders weer vrijgelaten

Namibië veilt 500 tot 600 van de circa 960 in het wild levende buffels. Verder op het lijstje: 150 springbokken, 28 wilde olifanten, 65 grote antilopen, 60 giraffen, 16 koedoes, 20 impala’s en 16 gnoes.

De regering hoopt dat commerciële wildparken, die leven van het fokken van wilde dieren waarop kan worden gejaagd, de beesten zullen kopen. De dieren die worden verkocht, worden gevangen en dan voor de jacht elders weer vrijgelaten. De geschatte opbrengst van circa een miljoen euro gaat naar het Game Products and Trust Fund voor het beheer van natuurparken.

“Wij werken in de kustregio’s Kunene en Erongo, in het noordwesten van Namibië, en hier is de situatie ook heel slecht”, zegt Andrew Malherbe van de Save the Rhino Trust in Namibië aan de telefoon. Hij snapt de maatregel die de regering neemt. Gelukkig zijn er nog geen zwarte neushoorns overleden door de waterschaarste, zegt hij. Maar de natuurlijke waterbronnen beginnen op te drogen. Waterputten leveren nog wel wat water.

Veeboeren Toch bedreigt de waterschaarste ook de zwarte neushoorn. Van de nog slechts 5500 exemplaren op de wereld leeft circa een derde in Namibië. “We zien dat veeboeren met hun koeien en geiten natuurgebieden intrekken op zoek naar grasland. Dat geeft druk op de neushoorns, en stress. Die zoeken nieuwe gebieden, maar die zijn er nauwelijks”, zegt een verontruste Malherbe. Er zijn de laatste jaren gelukkig een behoorlijk aantal jonge neushoorns geboren, maar die kalveren sterven het eerst bij gebrek aan water Andrew Malherbe, Save the Rhino Trust Hij begrijpt wel dat lokale boeren hun vee proberen te redden, ook al is het verboden ze te laten grazen in beschermde natuurparken. Het bijkomende probleem is dat boeren die zich er vestigen niet makkelijk meer teruggaan als de droogte voorbij is. “Er zijn de laatste jaren gelukkig een behoorlijk aantal jonge neushoorns geboren. Maar die kalveren zijn kwetsbaar, die sterven het eerst bij gebrek aan water of ze vallen, omdat ze zijn verzwakt, makkelijker ten prooi aan leeuwen of hyena’s.” Bovendien verliest Namibië, ondanks alle beschermende maatregelen, circa vijftig zwarte neushoorns per jaar als gevolg van stropen. De organisatie van Malherbe doet er alles aan om dit te voorkomen en zet parkwachters in om de dieren tegen stropers te beschermen. Maar nu oogsten massaal mislukken – niet alleen in Namibië, ook in andere landen in Zuidelijk Afrika – en veeboeren op drift slaan, staan mens en dier nog meer tegenover elkaar.

Lees ook: