Europese rechter: studies naar glyfosaat moeten openbaar worden

Efsa wilde de onderzoeken niet vrijgeven. Mede op basis van de geheim gehouden studies besloot de toezichthouder in 2017 dat de handelsvergunning voor glyfosaat met vijf jaar kon worden verlengd. Glyfosaat is wereldwijd een van de meest gebruikte herbiciden.

Uiteenlopende lezingen

Volgens de voedselautoriteit was er geen bewijs dat glyfosaat een verhoogde kans op kanker oplevert. In 2015 had het kankerinstituut Iarc, onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, geconcludeerd dat het bestrijdingsmiddel ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is voor mensen.

Twee grote producenten, Monsanto en Cheminova, verzetten zich tegen openbaarmaking van de studies. Volgens de fabrikanten zou het vrijgeven financiële en commerciële belangen van de producenten schaden. Het is een redenering die in openbaarheidsverzoeken met grote regelmaat wordt gehanteerd om openbaring van documenten te weigeren, ook in Nederland. De Efsa nam de argumentatie van de fabrikanten over.

Maar de Europese rechter maakt er korte metten mee. Het Hof stelt vast dat informatie over de invloed van een bestrijdingsmiddel op het milieu van een hoger openbaar belang is dan de belangen van bedrijven. Het gaat om studies op ratten, muizen en konijnen. Ook moeten onderzoeken naar de effecten van glyfosaat op het ongeboren kind openbaar worden. De studies zijn uitgevoerd voor, en betaald door de industrie om glyfosaat op de markt te mogen brengen.