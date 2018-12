Europese auto's moeten sneller schoon worden

Personenwagens mogen in 2030 gemiddeld 37,5 procent minder CO2 per kilometer uitstoten dan voor 2021 was afgesproken, bestelwagens 31 procent minder.

De aangescherpte afspraak betekent dat nieuwe auto's in 2030 gemiddeld minder dan 60 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Tot 2021 mogen nieuwe auto's nog 95 gram per kilometer uitstoten.

De industrie betreurt het dat deze 2030-doel­stel­lin­gen puur worden gedreven door politieke motieven, zonder rekening te houden met de technologische en so­ci­aal-eco­no­mi­sche realiteit Branchevereniging ACEA

Vanzelf kwam het akkoord niet tot stand: eerdere onderhandelingen over het produceren van minder vervuilende auto's liepen vast. Dat kwam omdat landen met een grote auto-industrie, zoals Duitsland, een lager reductiepercentage voorstelden (30 procent) dan bijvoorbeeld Nederland en Zweden, die 40 procent minder uitstoot wilden.

‘Totaal onrealistisch’ De Europese auto-fabrikanten zijn niet te spreken over het nu bereikte compromis. ACEA, de branchevereniging van de 15 belangrijkste Europese auto-, bestelwagen-, vrachtwagen- en busfabrikanten, noemt de nieuw voorgestelde norm ‘totaal onrealistisch’. ‘De industrie betreurt het dat deze 2030-doelstellingen puur worden gedreven door politieke motieven, zonder rekening te houden met de technologische en sociaal-economische realiteit’, aldus ACEA. ACEA trapte in september ook al op de rem. Secretaris-generaal Erik Jonnaert zei toen: “De Europese industrie moet in een beheersbaar tempo veranderen, waarbij bescherming van de werkgelegenheid op de lange termijn niet uit het oog verloren mag worden.” Jonnaert erkent dat autofabrikanten de uitstoot van hun voertuigen moeten verminderen maar verlangt dan wel een tegenprestatie van Europese overheden. Met name in het zuiden en oosten van Europa zijn bijvoorbeeld nog nauwelijks laadpalen te bekennen: “Er zijn nog verschillende obstakels die de wijdverspreide consumentenacceptatie remmen, zoals betaalbaarheid en het ontbreken van een voldoende dicht netwerk van infrastructuur voor opladen.” ACEA spreekt onder meer namens de BMW Group, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford Europa, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, en Volkswagen Group. Veel fabrikanten maakten zich schuldig of werden verdacht van het sjoemelen met software om de emissie van vooral dieselmotoren te verbloemen.

Niet onmogelijk Max Erich, sectoreconoom Automotive bij ING, denkt dat het niet mee zal vallen voor autofabrikanten om motoren te ontwikkelen die voldoen aan de nu voorgestelde uitstootnorm: “Auto’s op benzine zullen boven die grens zitten. Zelfs de meest zuinige kleine benzineauto’s die op dit moment beschikbaar zijn komen niet in de buurt. Dus zul je in 2030 als autofabrikant een fors aandeel volledig elektrische auto’s met nul emissie moeten verkopen.” Ik denk dat de markt ook zelf al de richting van elektrisch op zal gaan in het volgende decennium. Max Erich Volop werk aan de winkel dus voor de Europese engineers. Maar onmogelijk is het volgens Erich niet: “Er worden al behoorlijk drastische stappen gezet. Denk aan Volkswagen dat de ontwikkeling van brandstofmotoren na 2025 al stopzet. Ook andere fabrikanten maken stappen. Er staan veel volledig elektrische modellen in de planning en er wordt geïnvesteerd in fabrieken voor elektrische auto’s, de aanvoer van batterijen en aanvoer van grondstoffen voor batterijen.”

Investeringen Volgens Erich was het idealer geweest als de afspraken over het versneld produceren van schonere motoren eerder van de grond waren gekomen. “Maar autofabrikanten hebben zelf gelobbyd voor uitstel. Het is ook wel de vraag of ze allemaal mee kunnen in die omslag. Dit vraagt forse investeringen.” Of een scherpere norm voor uitstoot het verschil gaat maken op weg naar een schonere wereld, is volgens Erich een vraag die urgenter is geworden nu de auto-industrie de laatste tijd uit eigen beweging veel in gang zet op het gebied van elektrische aandrijflijnen. “Ik denk dat de markt ook zelf al de richting van elektrisch op zal gaan in het volgende decennium. Naarmate de accu’s beter worden en de prijs van elektrische auto’s daalt zullen kopers meer en meer richting elektrisch trekken. Het is wel goed dat Europa de autofabrikanten met dit besluit nog eens extra aanmoedigt. De concurrentie in bijvoorbeeld China zit namelijk allerminst stil.” Het compromis moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de lidstaten van de EU.

