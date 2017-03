Europees Parlement stemt over tolheffing Duitse snelwegen

Eigenlijk had hij al in 2016 moeten ingaan, de tolheffing op Duitse snelwegen. Nu lijkt er van uitstel misschien wel afstel te komen. Ook deze week wordt er weer aan de weg getimmerd door de tegenstanders. Waarschijnlijk zal het Europees Parlement zich morgen in een resolutie zeer kritisch uitlaten over het tolsysteem.

Het Duitse plan om op alle snelwegen tol te heffen komt oorspronkelijk uit de koker van de CSU, de Beierse christen-democraten. Het vele autoverkeer van allerhande toeristen ergerde de CSU dusdanig dat het idee ontstond om buitenlanders maar eens te laten betalen voor het gebruik van de snelwegen. “Helaas is dit plan ontstaan vanuit nationalistische overwegingen”, zegt Wim van de Camp, Europarlementariër voor het CDA.

Tegenstand

De ‘Pkw-Maut’, zoals het plan in Duitsland heet, stuitte al snel op tegenstand. Vanuit buurlanden als Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en België was er de vrees dat het verkeer in de grensregio’s enorm belemmerd zou worden. “Denk in ons land aan verbindingen tussen Enschede en Münster, Maastricht en Aken of Venlo en Duisburg”, zegt Van de Camp.

Ook de Europese Commissie zag het plan totaal niet zitten. Belangrijkste tegenargument was dat het kopen van een tolvignet voor Duitsers volgens het oorspronkelijke plan werd gecompenseerd via een lagere wegenbelasting. Vestzak-broekzak dus voor de Duitsers, maar voor alle buitenlandse automobilisten een kostenpost. Discriminatie, vond de Europese Commissie en dreigde om naar het Europees Hof van Justitie te stappen om het plan tegen te houden.

'Dis­cri­mi­na­tie' volgens de Europese Commisie

Zover kwam het niet omdat de Duitse minister van verkeer Dobrindt december vorig jaar bereid bleek enkele concessies te doen. Zo worden volgens de laatste versie van het plan alleen milieuvriendelijke Duitse auto’s gecompenseerd via de wegenbelasting. Ook werden de tarieven van de tolvignetten voor buitenlanders aangepast. Dat was voldoende voor de Europese Commissie om de inbreukprocedure die zij in gang had gezet, stil te leggen.

Maar daarmee is de kous niet af. Van de Camp. “Er is nog altijd sprake van discriminatie. Als ik met mijn groene auto over de Duitse snelwegen rijd, wil ik ook gecompenseerd worden. Net als een Duitser.” Buurlanden staan daarom nog steeds negatief tegenover het plan. Als de Europese Commissie de procedure achterwege laat, kunnen buurlanden die ook samen voortzetten. “Een kritische resolutie van het Europees Parlement is daarbij een steun in de rug”, zegt Mike Pinckaers, adviseur bij de ANWB.