Europees Hof: Polen moet de kap in Europa's laatste oerbos staken

De uitspraak, vandaag in Luxemburg, maakt een einde aan een van de vele ruzies tussen Warschau en Brussel, want Polen zal zich bij de uitspraak neerleggen. Voor Warschau is het kappen van het oerbos geen halszaak en de regering wil geen nieuwe confrontatie met de Europese Unie.

Bialowieza is het best bewaarde natuurlijke laaglandbos in Europa en wordt beschermd door Europese milieurichtlijnen. Het Hof oordeelt dat die richtlijnen de afgelopen jaren systematisch zijn geschonden. “Ik kan met een zuiver geweten de Eurocommissaris in de ogen kijken en zeggen dat we alle aanbevelingen zullen opvolgen”, verklaarde milieuminister Henryk Kowalczyk in februari al.

Kowalczyk trad kort daarvoor aan en kreeg daarbij expliciet de opdracht de relatie met Brussel te verbeteren. Zijn voorganger, Jan Szyszko, verdrievoudigde in 2016 de toegestane limieten voor houtwinning. Binnen een jaar zijn er 180.000 bomen in het oerbos gekapt, waarvan een groot deel ouder was dan honderd jaar. Minister Kowalczyk gaf deze week toe dat er ongekend veel is gekapt het afgelopen jaar: “De limieten die in 2016 werden vastgesteld, zijn al opgebruikt”.

'Actieve bescherming' van het woud was nodig, aldus de Poolse regering, om verspreiding van de letterzetter te voorkomen, een kever die naaldbomen aantast

Een loopje nemen Volgens de Poolse regering was ‘actieve bescherming’ van het woud nodig om verspreiding van de letterzetter te voorkomen. Die kever tast naaldbomen aan. Volgens het Hof is het bestrijden van de kever geen rechtvaardiging voor grootschalig ingrijpen. De Europese Commissie daagde Polen vorig jaar voor het Hof. Toen gebood het Hof Polen onmiddellijk te stoppen met kappen totdat de rechtszaak, waarin vandaag een uitspraak werd gedaan, was afgerond. Milieuminister Szyszko trok zich van dat gebod destijds niets aan. Iets wat een normaal geschil zou zijn tussen een lidstaat en de Commissie kreeg een extra lading. De Commissie heeft Warschau ook aangeklaagd wegens het aantasten van de onafhankelijkheid van rechters. Deze zaak staat los van het oerbos, maar het negeren van de oude uitspraak van het Europese Hof versterkte het beeld van een land waar de overheid een loopje neemt met de rechterlijke macht.