Europees Hof beveelt Polen de kap van Europa's laatste oerbos te staken

Dat heeft het Europees Hof van Justitie besloten, nadat de Europese Commissie in Brussel de Poolse regering begin juli voor de rechter daagde. Het lijkt een tussentijdse poging van de rechter om het woud te redden, omdat de rechtszaak mogelijk jaren gaat duren. Tot die tijd mag nu niet worden gekapt.

Het woud in het grensgebied van Polen met Wit-Rusland heeft een oppervlakte van 1.500 vierkante meter en is het laatste grote oerbos van Europa. Het is het onderkomen van 20.000 diersoorten, waaronder de omvangrijkste kudde Europese bizons. Een van de andere bewoners, de bastkever, vormt volgens Warschau een plaag die alleen met houtkap kan worden bestreden.

Weerstand Die redenering leidde tot hevige protesten. Volgens ecologen vormt de kever in kwestie namelijk helemaal geen bedreiging voor de meeste bomen die in het bos groeien. De bastkever houdt van fijnsparren, maar in het grootste deel van het bos groeien juist alleen loofbomen. Daarnaast twijfelen ecologen en milieuactivisten eraan of het kappen van de bomen überhaupt iets gaat doen aan de keverplaag. Greenpeace zei eerder al dat de keverplaag waarschijnlijk binnen een aantal jaar vanzelf over gaat. Het kappen van het bos zou dan ook niet nodig zijn. Bovendien zou het grootste deel van de bomen dat tot nu toe is gekapt niet door de keverplaag zijn aangetast. Het grootste deel van de bomen dat tot nu toe is gekapt zou niet door de keverplaag zijn aangetast. Tegenstanders van de kap verdenken de verantwoordelijke Milieuminister Jan Szyszko ervan een ander doel te dienen dan de gezondheid van het Bialowieza-woud. Hij zou met het kappen de economie in het gebied - een van de armste van Polen - een impuls willen geven. Dat zou zijn partij, de Recht en Rechtvaardigheidspartij, stemmen opleveren.

Richtlijnen Volgens de Europese Commissie schendt Polen de richtlijnen die de basis vormen onder Natura 2000, een Europees programma voor natuurbehoud. "Het verwijderen van honderdjarige bomen is een ernstige bedreiging voor de samenhang van Natura 2000", verklaarde de Commissie eerder deze maand. Daar was de Poolse regering het op zijn zachtst gezegd niet mee eens. "Zij die in hun eigen landen niet zo'n natuurlijke rijkdom hebben als Polen, proberen ons te beledigen en de les te lezen over hoe wij die rijkdom moeten beheren", aldus een woordvoerder van het Poolse ministerie van milieu. Wanneer het Europese Hof van Justitie tot een veroordeling overgaat, kan de Europese Commissie forse boetes aan Polen opleggen.

