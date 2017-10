Europarlement wil in 5 jaar totaalverbod op glyfosaat

De Europarlementariërs steunen (355 voor, 204 tegen) een bezwaar van Bas Eickhout (GroenLinks), die een parlementair protest indiende tegen het plan van de Europese Commissie om de markttoelating van de onkruidverdelger met tien jaar uit te breiden. Morgen komen de lidstaten bijeen om over dit voornemen te spreken. De discussie is door de stemming in het parlement iets ingewikkelder geworden, hoewel de uitslag slechts als een advies kan worden opgevat.

Nederland heeft zich al uitgesproken voor verlenging van de licentie van glyfosaat, ondanks een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin de stof als vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens wordt aangemerkt.

Glyfosaat is het meest gebruikte bestrijdingsmiddel op dit moment. Uit een recente studie onder leiding van Wageningse wetenschappers blijkt dat in bijna de helft van het totaal areaal aan Europese landbouwgronden glyfosaat en Ampa - een afbraakproduct van glyfosaat - wordt aangetroffen. Een internationale groep van wetenschappers nam 300 bodemmonsters op landbouwgronden in 10 Europese landen.

"Als glyfosaat wordt toegepast in gebieden met sterke winderosie, kunnen ook mensen er direct aan worden blootgesteld. Omdat de stof zich hecht aan zeer kleine deeltjes, kan die gemakkelijk door mensen en dieren worden ingeademd", aldus Violette Geissen, één van de auteurs van de studie.

Normen

Volgens professor Geissen moet de EU snel normen opstellen voor glyfosaat en Ampa in de bodem. "Er zijn behoorlijke potentieel negatieve effecten op de bodem-biodiversiteit, het waterleven en de mens na blootstelling aan deze stoffen. Zeker gezien de grote mate waarin wij resten van glyfosaat in bodems overal in Europa hebben aangetroffen, is het niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen."

Europarlementariër Eickhout vindt het onbegrijpelijk dat Nederland wil instemmen met verlenging van de toelating. “Glyfosaat doodt zo'n beetje iedere plant en insect waarmee het in aanraking komt. We hebben net de alarmerende berichten over de afname van insecten in Europa gehoord. Vervolgens is de wetenschap in discussie over de vraag of dit middel kankerverwekkend is. Er zijn duurzame alternatieven en dus zie ik geen enkele reden om risico's te nemen door dit middel voor langere tijd toe te laten.”

Enkele landen, waaronder Frankrijk, Italië en Oostenrijk, zijn tegen verlenging van de registratie van glyfosaat. Morgen komen de lidstaten bijeen om te proberen tot een besluit te komen, maar er lijkt geen meerderheid te zijn. Meer dan een miljoen Europeanen steunden een burgerinitiatief waarin wordt opgeroepen tot een totaal verbod op glyfosaat.

Het Europees Parlement vindt wel dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om boeren te helpen bij de overgang naar duurzamere landbouwmethodes. Eickhout: "Veel boeren willen wel, maar kunnen niet anders. Steun in de overgang naar glyfosaatvrije landbouw is dan ook gerechtvaardigd." De agrarische sector en de producent van RoundUp, Monsanto, zeggen dat de onkruidverdelger onmisbaar is in de landbouw.

