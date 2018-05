Europa's strijd tegen plastic hinkt op twee gedachten

Europa's aanpak van de plastic afvalberg dreigt te gaan hinken op twee gedachten. De politiek wil kunststof troep uitbannen en verder recyclen. Maar lukt dat wel, nu Brussel ook wil dat bedrijven uit oud plastic brandstof gaan winnen? Het wringt.

We moeten af van de plasticverslaving, klinkt het enerzijds aan de Europese top. Schone materialen, waar weinig olie voor nodig is, kunnen een alternatief vormen. Komende week, op maandag waarschijnlijk, komt Brussel met harde voorstellen om plastic spullen uit te bannen die iedereen na eenmalig gebruik weggooit. Denk aan rietjes, bekers, boterhamzakjes, bestek, wattenstaafjes, en allerlei productverpakkingen.

Alleen, een afscheid van elk stuk plastic is een illusie. De spullenindustrie ademt kunststof. Als iets niet van plastic is, dan zit het er wel omheen, voor de houdbaarheid of ter bescherming. Daarom moet de bulk in elk geval recyclebaar worden, zegt de Europese Commissie. De Europese ministers gaven gisteren hun zegen aan plannen om het aandeel herbruikbaar plastic flink op te krikken. Dat kan door te eisen dat bedrijven verpakkingen steeds vaker recyclebaar maken. In 2030 moet 55 procent van het Europese plastic recyclebaar zijn. Een stapje op weg in de plasticstrategie die Frans Timmermans in januari aankondigde.

Brandstof

En de resterende vuilnisbelt van niet-recyclebaar plastic dan? Europa maakt ook daar milieuplannen voor. Het idee: maak er brandstof van, voor schepen en vachtwagens. De grondstof van plastic is olie, bedrijven kunnen die er met nieuwe technieken weer uitpersen. Bedrijven kunnen daar massaal fabrieken voor bouwen, zoals het bedrijf Bin2Barrel nu in Amsterdam doet. Er is milieuwinst als de vuile transportsector er (deels) op gaat varen en rijden, is het idee. Niet-recyclebaar plastic belandt zo niet in de verbrandingsoven. Bovendien is er minder omstreden 'biobrandstof' nodig uit planten.

Nog deze maand wil Brussel brandstof uit oud niet-recyclebaar plastic erkennen als schone brandstof. Een meerderheid van het parlement steunt dat besluit over groene energie. "Geen gelukkige keuze", zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), die zich overigens wel neerlegt bij de meerderheidssteun. "Hiermee open je de deur naar acceptatie van fossiel plastic als hernieuwbare energie."

China sloot begin dit jaar zijn afvalbedrijven voor Europees plastic afval. Wat dat betreft komt de verwerking van plastic tot brandstof binnen Europa als geroepen. Het klinkt bovendien best groen, plastic niet verbranden maar erop rijden en varen. Dat lijkt maar zo, waarschuwen milieuorganisaties waaronder de grote koepelclub Friends of the Earth. Doe het niet, zeggen zij. Het is niet groen, want als je erop rijdt vervliegt de brandstof alsnog, met uitstoot als gevolg. Dat staat haaks op het einddoel. Want Europa moet circulair worden. Dat lukt alleen met een kringloop van hergebruik van al het afval.

De zorgen over Europese erkenning van schone brandstof uit niet-recyclebaar plastic gaan nog verder. Een erkende status zet de deur open naar subsidies en andere steun. Hierdoor kan snel een florerende sector ontstaan. Daarvoor vreest Recycling Netwerk, waarin Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu samen optrekken. "Voor je het weet kan de brandstofsector niet meer zonder niet-recyclebaar plastic", huivert Recycling Netwerk.