Eten we straks allemaal een patatje zonder uitstoot?

Een bezoek aan de patatfabriek zet alle zintuigen aan het werk. Eerst is er, buiten al, de geur: de zoete, wat weeë lucht van verwarmde aardappelen. Eenmaal binnen komt daar het geluid bij: geraas, gestamp en gesis van machines en transportbanden. Het oog registreert ondertussen metershoge zilverkleurige apparaten, omgeven door trappen en loopbruggen van ijzer. Daartussen schuift de friet voorbij: lichtgele aardappelreepjes zover het oog reikt, in onvoorstelbare hoeveelheden. Vóór in de fabriek, waar de aardappelen met stoom van hun schil worden ontdaan, is het warm. Achterin, bij de vriestunnel, juist koud.

Modderige knol

Richard van der Meijde werkt sinds zijn zestiende in de patatfabriek van Farm Frites in Oudenhoorn bij Hellevoetsluis. De ‘teamleider cleaning’ laat alle stappen van het productieproces zien. Geroutineerd, maar niet zonder trots somt hij op: elk jaar gaan er hier duizenden vrachtwagenladingen aardappelen doorheen. In krap twee uur tijd verandert een modderige knol in een bevroren frietje, gesneden op de maat en in de vorm die de klant wenst. De aardappelen zijn dan gewassen en geschild, gedroogd en geblancheerd, voorgebakken en afgewogen. Elke twee minuten is er een pallet klaar, vol dozen gevuld met zakken diepvriespatat. Deze ochtend, zegt Van der Meijde, wordt er een bestelling ‘gedraaid’ voor een grote fastfoodketen in Groot-Brittannië.

Farm Frites, een familiebedrijf dat bestaat sinds begin jaren zeventig, behoort met concurrenten als Aviko, McCain en Lamb Weston tot de wereldspelers op de frietmarkt. Aan tafel in het bedrijfskantoor schuiven duurzaamheidsmanager Rutger de Kort en directeur Pieter Kruithof aan. Ze hebben nieuws: de frietfabriek wil klimaatneutrale patat gaan produceren. Met de provincie Zuid-Holland, de Wageningse universiteit en de agrarische HAS Hogeschool heeft Farm Frites zich verenigd in een ‘groene cirkel’, een samenwerkingsverband om de patatproductie te verduurzamen. Wie daarvoor welke stappen kan zetten, lichten de mannen toe.