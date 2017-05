Erg hè, die Noordpool. Wat eten we trouwens?

Liset Meddens, de activiste

Ze raast deze week het hele land door. Met haar stichting Fossielvrij NL voert Liset Meddens (31) actie bij allerlei publieke instellingen. De oproep is steeds dezelfde: keer vieze energie de rug toe, verbreek elke financiële band met vervuilende industrie. Gisteren kreeg ABP, de grootste Nederlandse pensioenbelegger met 350 miljard euro in beheer, dat verzoek voorgeschoteld. Vandaag krijgen vijf universiteiten de wind van voren.

Al die sombere berichten lezen gaat ook mij te ver Liset Meddens

De straat op gaan met spandoeken en leuzen, het klinkt misschien ouderwets. Maar door de protesten die internationaal losbarstten na de verkiezing van president Donald Trump is het volgens Meddens weer helemaal van deze tijd. “Klassiek actie voeren wordt weer mainstream. En dan te bedenken dat ik eerst bang was dat mensen me weg zouden zetten als hippie die je niet serieus kunt nemen.” Daar is ze van teruggekomen. “Het is nodig én zinvol om als individu een vuist te maken tegen grote, fossiele organisaties die de overgang naar schone energie moedwillig tegenwerken.” Stampij maken voor de deur van een organisatie of protesteren via de mondiale babbelbox Twitter is volgens haar wel alleen maar effectief als de wetenschappelijke, inhoudelijke onderbouwing op orde is. Achter een goed protest gaan doorwrochte studies schuil.

Liset Meddens: ''Het kan zó leuk zijn om duurzaam bezig te zijn''. © RV

Bij duurzaamheidsacties, zoals de klimaatmanifestatie Peoples Climate March afgelopen maand, is het volgens Meddens belangrijk om mensen ook de positieve kant van het klimaatvraagstuk te tonen. “Het kan zó leuk zijn om duurzaam bezig te zijn. Met je eigen energie-opwekking. Of: doe eens een keer mee aan een kledingruil, in plaats van het gebruikelijke shop-till-you- drop-gedrag. Zo’n boodschap spreekt mensen meer aan dan: ‘niet te lang douchen, hè mensen’. Vooral jongeren staan open voor die positieve boodschap, als alternatief voor het opgestoken vingertje. “De jeugd is in voor de principes van de deeleconomie. Bij de oudere generatie, de 50-plussers, zie je dat mensen toch wat meer vastzitten. Ze hebben een invloedrijke positie en hebben gevestigde belangen. Een baan, een auto. Eigenlijk lijken ouderen soms een beetje op grote bedrijven, die als een mammoettanker maar moeilijk van koers te veranderen zijn.” Nee, ze wil natuurlijk niet generaliseren. Kijk alleen al naar Jan Terlouw (85) en de actiegroep ‘Grootouders voor het klimaat’, die een lans breken voor duurzaamheid.

Haar eigen vrienden, die krijgt ze wel eens mee naar klimaatmanifestaties. Maar ze staan niet vooraan met haar te springen of te joelen. “Dat is wel even een wake-upcall.” Niet iedereen, ook niet in haar omgeving, is zo fanatiek als zij. Haar motivatie zit diep. Maar de hele dag bezig zijn met de stortvloed aan somberberichten over het klimaat, dat gaat ook Meddens te ver. “Die berichten raken me diep, ik vind het lastig om ze tot me te nemen. Dus tegenwoordig lees ik de alarmistische berichten eerlijk gezegd niet meer van A tot Z. Want bij mij zit de ernst van het klimaatprobleem ¬in iedere vezel. Ik zie ze langskomen, al die negatieve signalen en cijfers, en zou soms zo graag willen dat ze in één klap bij iedereen zouden doordringen.”