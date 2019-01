Erg die containerramp, ‘maar de plastic soep is veel erger’

“Het is een serieus incident op de Noordzee, maar op de grote hoeveelheid plastic die al in zee ligt, maken die containers amper verschil”, aldus de marien bioloog van Wageningen Marine Research. “Veel belangrijker is dat we de chronische stroom van plastic rommel indammen die vanaf het vasteland en van de scheepvaart dagelijks in het zeemilieu terecht komt.”

Hij doet zijn hele leven al onderzoek naar de gevolgen van plastic verontreiniging op zee. Voor Rijkswaterstaat monitort Van Franeker sinds 2013 de maaginhoud van aangespoelde noordse stormvogels. Als een noordse stormvogel plastic inslikt, blijft het in zijn maag. Andere zeevogels braken het afval vaak uit. De maaginhoud van noordse stormvogels is een graadmeter voor plastic vervuiling op zee. Door de jaren heen ziet Van Franeker een lichte verbetering in wat hij aantreft in dode stormvogels: “Maar het gaat tergend, tergend langzaam. Daar zouden we met ons allen veel meer aan moeten doen.”

Langetermijngevolgen

Neemt niet weg dat het incident bij het werelderfgoed Waddenzee slecht is voor het zeemilieu. De directe gevolgen zullen meevallen, denkt Van Franeker. De containers zijn vrij dicht bij de kust in zee gevallen, de inhoud van containers die openbreken, zal voor het grootste deel aanspoelen. Dat geldt zeker ook voor piepschuim, het verpakkingsmateriaal dat nu op grote schaal in het Waddengebied wordt aangetroffen.

Dat piepschuim (polystyreen) is niet de stof die de grootste schade aanricht bij zeevogels, vertelt hij. In 2017 werd bij 39 procent van de 36 dode stormvogels die hij onderzocht, piepschuim in de maag aangetroffen. Het gemiddelde over de periode 2013 tot 2017 was 46 procent. “Een lichte daling dus.” Het zachte piepschuim wordt door zeevogels op den duur wel verteerd, zegt Van Franeker. Het harde plastic is een veel grotere bedreiging voor dieren. Van Franeker maakt zich ook zorgen over de containers die gevaarlijke stoffen bevatten en die nog niet zijn gevonden.

Het probleem is dat we niet precies weten wat er in al die containers zit Floris van Hest

Bij de stichting De Noordzee, die zaterdag samen met het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging een grote opruimactie houdt op Terschelling, is de bezorgdheid aanmerkelijk groter. “Het probleem is dat we niet precies weten wat er in al die containers zit”, zegt Floris van Hest van De Noordzee. “De schaal van dit incident is gigantisch. Jaarlijks vallen er wereldwijd tussen de 600 en 1500 containers van zeeschepen. Hier zijn er in één keer 270 van een containerschip gevallen. We moeten afwachten wat het effect is op langere termijn, maar voorlopig zitten we op de stranden met een enorme troep. En we weten dat de kleinere plasticdeeltjes heel lang in het milieu zullen blijven. Van een container met badeendjes die in 1992 bij Singapore in zee viel, worden nu nog steeds over ter wereld badeendjes teruggevonden.”

Van Hest wil dat Nederland uitzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. “Hier is wel iets heel erg misgegaan. Iedere kapitein weet dat het op de Noordzee flink te keer kan gaan. Als je dan toch gaat varen, neem je onverantwoorde risico’s. Dit moet worden uitgezocht, vinden wij. De scheepvaart is toch al een sector die volledig buiten het oog van het grote publiek opereert, ze onttrekken zich aan alle internationale verdragen. Ook het VN-verdrag van Parijs gold niet voor de scheepvaart.”