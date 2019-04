Er was veel verzet tegen windmolens van 200 meter, maar Utrecht kreeg het plan er door

Zonneweiden waren prima, maar windmolens stuitten bij omwonenden op bezwaren. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders kiest er desondanks voor. Het college schrijft de gemeenteraad ruimte te willen maken voor meer dan 200 hectare zonneweiden en maximaal elf windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Met de belofte dat een deel van de opbrengst naar de omwonenden gaat, hoopt Utrecht draagvlak te krijgen voor het plan.

De polders beslaan een dikke duizend hectare in de oksel van de A12 en de A2, ten zuiden van Leidsche Rijn en ten noorden van IJsselstein. Het is nu grotendeels agrarisch gebied, waar ook wordt gefietst en gewandeld. Plannen voor woningbouw zijn op de lange baan geschoven. Zo’n lange baan, dat het gebied in aanmerking kwam voor de opwekking van duurzame energie.

Lawaai en schaduw

In de consultaties daarover lagen de afgelopen jaren zes scenario’s op tafel, met verschillende doelen voor energieopwekking, landbouw, recreatie en natuur. In die scenario’s waren de windmolens steen des aanstoots. De plannen voorzagen in windmolens van meer dan 200 meter hoog. Omwonenden waren bang last te krijgen van lawaai en slagschaduw.

Een comité van omwonenden vroeg in de aanloop naar de provinciale verkiezingen alle partijen naar hun mening over de kwestie. Voor een combinatie van zon én wind waren drie partijen: GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Die drie hebben een meerderheid in de gemeenteraad.

De meeste andere partijen vinden dat er in Rijnenburg en Reijerscop alleen zonneweiden moeten komen. Forum voor Democratie, klein in Utrecht, maar groot in de omliggende gemeenten, zei zich niet uit te spreken over lokale kwesties, maar in alle gevallen tegen energie uit zon én wind te zijn.