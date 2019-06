Er moet meer glas gerecycled worden, mét hulp van de burger

Het Afvalfonds is, namens de producenten van glazen verpakkingen, verantwoordelijk voor het recyclen van het glas. Het fonds is in Nederland wettelijk verplicht om negentig procent van alle glazen verpakkingen weer te recyclen. Dat blijkt al jaren een probleem: de hoeveelheid glas die terugkomt via de glasbak schommelt op ongeveer 85 procent, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Veel mensen denken bij glas aan verpakkingen uit de keuken. Maar er ligt ook glas in de badkamer Miranda Boer, woordvoerder Afvalfonds

“Het is jammer dat we steeds dat doel niet halen”, zegt Miranda Boer, woordvoerder Afvalfonds. “We willen zoveel mogelijk glas inzamelen maar zijn afhankelijk van gemeenten en burgers.” Als je kijkt naar hoeveel Nederland recyclet, steken we met kop en schouders boven de meeste Europese landen uit, weet Steffart Buijs, woordvoerder van ILT. “Volgens de Europese regels moeten bedrijven 60 procent van hun glas recyclen. De daaruit voortgevloeide Nederlandse norm ligt hoger. En die norm wordt al jaren niet gehaald. ”

De ILT heeft het Afvalfonds al meerdere keren een waarschuwing gegeven maar volgens Buijs ligt het niet per se aan een gebrek aan inzet bij het fonds. “Gemeenten moeten toestaan dat je een glasbak neerzet. Veel omwonenden vinden dat niet fijn want het maakt behoorlijk herrie en dan kunnen ze bezwaar maken. Daarnaast moet je het voor elkaar krijgen dat burgers glazen potjes en flessen weggooien in de glasbak. Dat is een taaie klus, er zijn ook veel mensen die hun glas bij het restafval gooien.”

Deodorant Ook het Afvalfonds weet waarom glas niet altijd in de glasbak belandt. “Veel mensen denken bij glas aan verpakkingen uit de keuken. Maar er ligt ook glas in de badkamer. Denk aan deodorant”, zegt woordvoerder Boer. Ze vervolgt: “Ook veel vieze potjes, waar mensen snel vanaf willen, worden in de prullenbak gegooid. En bij activiteiten buitenshuis, zoals een picknick, laten mensen glas vaak achter of gooien ze het bij het restafval omdat het lastig is om mee terug te nemen.” Boer: “Verder hebben studenten die net op zichzelf wonen, mensen met een kleine woning, en mensen die in hoogbouw wonen vaker moeite met glasinzameling. Om ook deze doelgroepen te informeren over het belang van recyclen hebben we speciale acties gehouden. Datzelfde geldt voor gemeenten waar voorheen minder gerecycled werd: Den Helder, Druten, Tilburg, Wassenaar, Landgraaf, Oldenbroek en een anderen gemeenten uit ons actieplan: Extra gas op glas.” Het is de taak van de inspectie om te zorgen dat het Afvalfonds zich aan de regels houdt. Buijs: “Een boete heeft volgens ons niet zoveel zin. Dus moeten er meer glasbakken komen. Verder heeft het Afvalfonds een actieplan moeten opstellen. En doen ze verplicht onderzoek naar in welke gemeente er nog winst valt behalen als het om recyclen gaat.” Het afvalfonds moet voor 31 december 2021 de nieuwe glasbakken plaatsen, anders moet het fonds alsnog een boete betalen. De Inspectie kijkt ondertussen met een schuin oog naar buurland België, het enige Europese land waar ze honderd procent glas recyclen. “We weten nog niet hoe ze dat precies doen, maar daar zouden we van kunnen leren”, aldus Buijs. Het Afvalfonds blijft optimistisch over de huidige aanpak. “Deze zomer weten we hoeveel glas er in 2018 is teruggebracht. “Misschien hebben we het wel gehaald”, zegt Boer.

