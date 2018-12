Er ligt een eindelijk een klimaatdeal in Polen, maar meer dan prille afspraken zat er niet in

De VN-klimaattop in Polen is afgerond, na twee weken praten, plús uitloop tot en met deze zaterdagavond. Eigenlijk hadden onderhandelaars van 194 landen vrijdag een deal willen sluiten over uitvoeringsregels bij de Parijs-doelen, maar de vaart miste. Vooral omdat olielanden Rusland, Koeweit, Saoedi-Arabië en Trumps team dwars lagen. Prille werkafspraken bleken haalbaar, meer niet.

Er ligt een pakket van 144 pagina's, met allerlei wensen, mitsen en maren om de CO2 omlaag te brengen. Het doel is om dat vooral te doen met schone energie als windmolens en zonnepanelen. Dat had allemaal veel concreter gekund.

Eén teleurstelling was zaterdag tegelijk een opluchting. Een belangrijk, maar door Brazilië zwaar uitgehold onderdeel over CO2-rechten blijft buiten het werkboek. Het besluit daarover wordt uitgesteld. Wel zijn wat ‘open haakjes’ in de tekst ingevuld. Maar het blijft ondermaats, zeggen milieugroepen in een eerste oordeel.

Dewi Zloch, namens Greenpeace in Katowice, reageert op de uitkomst: “De onderhandelingen hebben niet het resultaat opgeleverd dat nodig is om de opwarming van de aarde te stoppen bij 1.5 graad. Het besluit dat is genomen negeert niet alleen de wetenschap, maar het laat ook al die mensen die om klimaatactie hebben gevraagd en de kwetsbare eilandstaten in de steek.”

Doorpakken

Een afwachtend China sloeg niet met de vuist op tafel voor grote stappen tegen de klimaatverandering. Europese leiders riepen hiertoe wel op maar die zaten, mede wegens interne strubbelingen zoals de brexit of het Franse conflict met de ‘gele hesjes’, niet in de positie om de rest op sleeptouw te nemen. De vastberadenheid en het optimisme van de klimaattop in Parijs, 2015, over het verlagen van CO2-uitstoot, was in Katowice ver te zoeken.

Voor de goede orde: dit betekent beslist niet dat de wereld de Parijs-doelen uit 2015 nu links laat liggen. Dit overleg was geen succes, maar een overtuigend antwoord op het klimaatprobleem blijft prangend nodig. Om in 2050 helemaal CO2-vrij te zijn, zoals afgesproken, moeten landen samenwerking blijven zoeken.

Het volgende topoverleg is najaar 2019, in New York, met VN-Baas António Guterres aan het hoofd van de overlegtafel. Hij wil van de technische afspraken doorpakken naar snelle actie. Na de top in Polen is het wel de vraag op hoeveel enthousiasme hij mag rekenen. Er volgen meer kansen voor een doorbraak, zoals op een nieuwe klimaattop in december 2019 of januari 2020 in Chili. De belofte van rijke landden om arme te steunen met jaarlijks 100 miljard dollar klimaatgeld, vanaf 2020, moet daar invulling krijgen.

Want ook dat liet Katowice nog liggen. Zloch: “Voor deze eilandstaten is klimaatverandering nu al een kwestie van leven of dood, door toenemende overstromingen en orkanen. Gelukkig is er wel een functioneel handboek opgeleverd met regels om het Parijs-akkoord uit te voeren. Politiek leiders keren nu terug naar hun land met een duidelijke opdracht, zij moeten de Parijs-doelen gaan uitvoeren en zorgen voor ambitieus klimaatbeleid.”